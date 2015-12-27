Kadıoğlu Hoca’nın Ardından
Bayram Murat ASMA (*)
Her ölüm zordur. Zira ayrılıkların en çaresiz ve en dayanılmaz olanı ölümdür. Geride kalanlar için yaşı ne olursa olsun her ölüm erkendir. Malatya Kayısıcılığında derin izler bırakan hemşehirimiz Ziraat Yüksek Mühendisi Ruhi Kadıoğlu Hocamızın geçen hafta vefat haberini alınca büyük üzüntü duydum. Kayısı Dosyasının bu haftaki yazısını Ruhi Hocaya ayırmak benim için bir artık görev haline geldi.
1935 Yılında Malatyanın Arapgir ilçesinde doğan Ruhi Kadıoğlu, ilk ve orta öğrenimini Arapgirde, liseyi Eskişehirde tamamladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağ-Bahçe Bölümünden 1960 yılında mezun olduktan kısa bir süre sonra Malatya Kayısı İstasyonuna asistan olarak tayin oldu. Bu kuruluşta önce işletme şefi, sonra müdür muavini ve müdür olarak görev yaptı.
İşini seven ve aynı zamanda iyi bir araştırmacı olan Ruhi Kadıoğlu 19641971 yılları arasında Dona Mukavim Geç Çiçek Açan Kayısı Çeşitlerinin Aranması projesini yürüttü. 1973 yılında FAO tarafından desteklenen projede beş kişilik bir heyet ile İtalya, Fransa ve Almanyayı kapsayan bir ay süreli teknik gezide meyvecilik konusunda incelemeler yaptı.
Yürütücüsü olduğu Ülkesel Kayısı Seleksiyon projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesindeki kayısı üretim alanlarını defalarca dolaşarak seleksiyon ıslah çalışmaları yaptı. Bu bölgede ıslah ettiği kayısı çeşitleri ve daha önceden var olan kayısı çeşitleriyle birlikte Malatyada ve Türkiyenin farklı bölgelerinde Kayısı Adaptasyon Projelerinin başlatılmasına öncülük etti. Yine aynı yıllarda Malatyadaki Bazı Kayısı Çeşitlerinin Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması projesi ile Hacıhaliloğlu kayısı çeşidi için en uygun anaç veya anaçlarının tespit edilmesi konusunda çaba harcadı.
1983 Yılında müdürlüğünü yaptığı Malatya Zirai Araştırma İstasyonundan kendi isteği ile ayrılan Kadıoğlu, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü BağBahçe Grup Başkanlığında mühendis olarak çalıştı. 1984 Yılında Proje ve Araştırma Dairesi Islah-Şube Müdürlüğüne atanan Kadıoğlu, burada sekiz yıl şube müdürü olarak görev yaptı. 1991 Yılında Tarım Bakanlığı Meyve-Bağ Şube Müdürlüğüne getirilen Kadıoğlu bu görevinden 1999 yılında kendi isteği ile emekli oldu.
Ruhi Hoca, otuz sekiz yıllık meslek yaşamının yaklaşık yirmi iki yılını Malatyada kayısı ile ilgili çalışmalara adamıştır. Bu çalışmalar sırasında başta Soğancı, Kadıoğlu, Kabaaşı, Adilcevaz serisi olmak üzere daha birçok kayısı çeşidinin ıslah edilmesi ve koruma altına alınması için yoğun çaba harcamıştır. Ruhi Bey, Malatyada mühendis, araştırıcı, müdür muavini ve müdür olarak görev yaptığı yirmi iki yıl süresince hoşgörülü ve mütevazı kişiliği, kayısı konusundaki bilgi ve tecrübesiyle haklı bir itibar kazanmıştır. Malatyada kurutmalık kayısı tarımının yaygınlaştığı 1970li yıllarda kayısı bahçelerinin modern usullerle kurulması için çok çaba göstermiştir. Meyvecilik tekniklerini kayısı üreticilerine aktaran iyi bir yayımcı olan Kadıoğlu Malatya Kayısıcılığının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.
Ruhi Hocayla tanışmamız oldukça eski olup geçmişi 1980li yıllara dayanmaktadır. Malatya Tarım Meslek Lisesinde öğrenci iken Ruhi Bey üst sınıfların meyvecilik dersine girerdi. Hocayla tanıştıktan sonra geçen otuz yıllık süreçte kayısı konusunda çok şey paylaştık, çok şey konuştuk. Her 23 ayda bir kez Ruhi Hocayı telefonla arar, Malatya Kayısıcılığının geçmişi hakkında sorular sorar, sohbet ederdik. En son Mart 2011de telefonda Kabaaşı kayısı çeşidinin ıslah öyküsünü konuşmuştuk. Bıkmadan, usanmadan bana kayısının 19601980 yılları arasındaki serüvenini, bilinmeyenlerini anlatırdı. Hoca, sadece Malatya Kayısıcılığına mı hakimdi? Elbette hayır. Ülkemizin önemli kayısı üretim alanlarından Nevşehir, Mut, Iğdır, Adilcevaza defalarca gitmiş, bu bölgelerin kayısılarını incelemiş, bilimsel çalışmalar yapmıştı. Ruhi Hoca, Malatya ve Türkiye Kayısıcılığı ile ilgili günümüzden 5060 yıl öncesine ait hiçbir yerde bulamayacağım çok özel bilgileri bana anlatmaktan büyük memnuniyet duyduğunu hissederdim. Mesela, Ruhi Bey ile 2008 yılında yapılan bir röportajda kayısı konusundaki bilgilerinin İnönü Üniversitesi tarafından arşivlendiğini Mersin Gazetesinden Selahaddin Akkuş beye anlatmış, röportaj 19 Ağustos 2008de söz konusu gazetede yayınlanmıştı.
Ruhi Hocaya şu an baskıda olan Her Yönüyle Kayısı kitabında küçük bir sürpriz hazırlamış, Ruhi Beyin 1970li yıllarda selekte ettiği Kadıoğlu kayısı genotipine kitapta yer vermiştim. Gelecek yıllarda yeni geliştirdiğim sofralık ve kurutmalık kayısıları Ruhi Beye gönderip fikrini almayı planlıyordum. Ruhi Hocayla konuşacağımız daha pek çok şey vardı, ancak ecel gelip çatınca yapılacak bir şey, söylenecek söz kalmıyor.
Gidenin arkasında konuşmak, yazı yazmak zordur. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ziraat Yüksek Mühendisi Ruhi Kadıoğlu Malatya Kayısıcılığına yaptığı katkılar nedeniyle Malatyalılar tarafından unutulmayacak ve ismi hep rahmetle anılacaktır. Ruhun şad, mekânın cennet olsun hocam…
22 Nisanda Ankarada Yaşamını Yitirdi
76 yıllık yaşamının önemli bir bölümünü Malatya Kayısıcılığına adayan Ziraat Yüksek Mühendisi Ruhi Kadıoğlu safra kesesindeki bir şikâyet ile Ankara’da yattığı hastanede 22 Nisan 2011 tarihinde yaşamını yitirdi. 23 Nisanda Kocatepe Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. 2si kız, 3 çocuğu olan Ruhi Kadıoğlunun eşi Pervin Kadıoğlu da uzun yıllar Malatya Gazi İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yaptı.
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(*) Doç.Dr.,
İnönü Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Malatya