“Kadromuzda Malatyalı Sporcular Ağırlıkta”

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.Lig Erkekler B Grubu heyecanı, hafta sonu oynanacak olan müsabakalarla başlıyor. Temsilcimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı, 2017-2018 sezonunun ilk maçında sahasında Haliliye Belediyespor’u konuk edecek. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı siyahlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlamış olacak. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Muhammed Çatar, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Yeni sezonda ağırlıklı olarak Malatyalı ve genç oyuncularla başlayacaklarının altını çizen Çatar, şunları söyledi: “Güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Yeni oyuncularımız var. Geçen sezondan farkımız genç oyuncularımız ile lige devam edeceğiz. Malatyalı sporcuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurduk. Fenerbahçe’nin alt yapısından bir oyuncu, Galatasaray’ın alt yapısından iki oyuncu ve Elazığ’da yetişen bir oyuncuyu kadromuza kattık. Şuanda 7 tane Malatyalı sporcularla kadromuzu hazır hale getirdik. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.”

Geçen sezondan daha zorlu bir lig beklediklerini dile getiren Çatar, “Bu sezon lig, geçen sezondan daha zor geçeceğinden hiç şüphem yoktur. Geçen sezon 4 takım yatırım yaptılar. Bu sezon 7 takım ciddi yatırımlar yaptı. Sezon başlayınca bunlar biraz daha belirgin olacak. Bizde, geçen sezondan daha güçlü bir kadroyuz. Genç ve diri bir takımız ama zor bir lig bekliyor” dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çatar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönetim ile yaptığımız görüşmeler sonunda transfer çalışmalarımız devam edecek. Transfere nokta koymadık. Yönetim bunu bize içtenlikle söylüyor. Sezon başladıktan sonra takımların, son durumuna bakmamız gerekiyor. Bu sezon kadrolarında yabancı oyuncu bulunduran 6 takım var. Geçen sezon sadece 4 takım, kadrosuna yabancı oyuncu bulunduruyordu. Bu liglerde yabancı oyuncuların takımlara etkisini biliyoruz. Bizde yabancı oyuncu kadromuzda bulundurmak istiyoruz ama çalışmalarımız sürüyor. Acele etmeyeceğiz. Ocak ayına kadar zamanımız var. Bir mevkide eksiğimiz var. Onu da en kısa sürede çözeceğiz.”

Sahasında ilk maçında Haliliye Belediyespor’u ağırlayacaklarını vurgulayan Çatar, “Haliliye Belediyespor, geçen sezon bizim lige yükseldi. Yükselir yükselmez de hemen yatırım yaptılar. Kariyerli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim bu sezon rakiplere vereceğimiz zarar, genç olmamızdan kaynaklanacak. Evimizde oynayacağız. Biraz stresli olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi