Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu beldesindeki kazada 1 kişi ölürken, Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ..

Ölümlü kaza, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Beldesi Çelikli mahallesinde meydana geldi. M.Y. (51) yönetimindeki traktör, tarlayı sürdüğü sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle devrildi. Sürücünün traktörün altında kalması nedeniyle ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği bildirildi.

KAFA KAFAYA..

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya – Kayseri Karayolu Darende ilçesi Gümüşlü Dere mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden Göktuğ B. (24) yönetimindeki 58 PA 110 plakalı otomobil, Malatya’dan Kayseri’ye doğru giden Hakan B. (42) yönetimindeki 06 AT 0937 plakalı kamyonla aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan Göktuğ B. ile Niyazi Ç. (41) Malatya’daki hastanelere sevk edilirken, Mehmet U. ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Fotoğraf bu kazadan)

DİĞER KAZALAR..

Çevreyolunda 31 yaşındaki H.M.B.nin yönetiminde bulunan 44 DF..plakalı araca 37 yaşında C.Ş.nin yönetimindeki 44 FU..plakalı kamyonetin arkadan çarptığı, 48 yaşındaki Y.Ö. yönetiminde bulunan 44 FZ..plakalı minibüsün de kamyonete arkadan çarptığı, kazada sürücülerden C.Ş.nin yaralandığı bildirildi.

Çevreyolundaki bir diğer kazada 62 yaşındaki D.A. yönetiminde bulunan 06 MDP..plakalı otonun çarptığı 22 yaşlarındaki H.S. ve Y.Y. adlı bayanlar hafif yaralandı.

Irmaklı Köyünden Darende ilçesine gitmekte olan 68 yaşındaki H.G. yönetimindeki 44..989 plakalı traktör, yolun sağındaki refüje çarptı ve sürücü kaza sırasında yaralandı.