Kafe Cinayetinde ‘Terör’ Silahı Kullanılmış..

Malatya’da bir kafeye kar maskeli iki kişinin düzenlediği baskında 1 kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı olayın perde araksında ilginç detaylar çıktı. Cinayette kullanılan silahlardan birisinin özellikle terör örgütü DHKP/C’nin kanlı eylemlerinden kulanmış olduğu Çek yapımı CS-25 Thomson otomatik suikast silah olduğu ve Malatya’da ilk defa ele geçirildiği belirlendi.

Malatya’da 21 Aralık günü gece Sümerpark (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve 1 yıl öncede işletmecisi cinayete kurban giden kafede meydana gelen ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında Ümit Kahraman Tutal ölmüş, Tayfun Kartal ise yaralanmıştı.

OLAYIN NEDENİ 6 AY ÖNCEKİ SİLAHLI SALDIRININ HUSUMETİ

Olay sonrasında Asayiş Şubesi cinayet Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmada, önce olayın nedeni ortaya çıkartıldı. İddiaya göre; olayın aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen silahla yaralama olayı olduğu belirlendi. Buna göre; 20 Haziran 2016 tarihinde aynı kafede meydan gelen silahlı saldırıda 31 yaşındaki Tuncer B. , başına isabet eden kurşunla yaralanmış ve arkadaşları tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve bu şahsı hastaneye götüren otomobilde Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan aramada 3 adet tabanca bulunmuştu. Bu olayın Malatya Adliyesi’nde süren davası nedeniyle taraflar arasında yeniden husumet ortaya çıktığı belirlendi.

ÖLEN ŞAHSIN OLAYLA BAĞLANTISI YOKTUR

Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili yaptığı incelemede, silahlı saldırıda ölen Ümit Kahraman Tutal’ın olayın taraflarıyla bir bağlantısının olmadığını da belirledi. Cinayete kurban giden, 3 çocuk babası ve aynı zamanda eşi 6 aylık hamile olan Ümit Kahraman Tutal’ın saldırı esnasında kar maskeli saldırganlar T.O. ve M.R.’nin ÇEK yapımı otomatik tabanca ve tabanca ile kafeyi yaylım ateşine tutması esnasında kurşunların başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

100 TANE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilere ulaşmak ve kimliklerini belirlemek için kaçış güzergahlarındaki işyerleri ve MOBESE’lerin yaklaşık 100 ayrı kaydını tek tek incelemeye aldı ve yaklaşık 35 kişinin de bilgisine başvurarak ifade aldı. Yapılan incelemede kar maskeli şüphelileri otomobil ile kaçıran sürücü ve yanında bulunun kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için gidebilecekleri adreslere operasyonlar düzenlediler.

KAÇMAK İSTERKEN OPERASYON YEDİLER…

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri şüphelilerin Eskimalatya’da Bahçelievler Mahallesinde bir bağevinde gizlendiklerini belirlemesi üzerine operasyon başlattı. Operasyon ekibi adrese ulaştığı esnada şüphelilerin bir taksi ile kaçmak için hazırlık yaptıkları görüldü. Düzenlenen operasyonla saldırı sırasında kar maskesi kar maskesi takanlar olduğu öne sürülen T.O. ve M.R. ile birlikte 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

O SİLAH MALATYA’DA İLK DEFA ELE GEÇİRİLDİ

Cinayeti asıl gerçekleştiren T.O. ve M.R.’nin olayda kullandıkları silahlar yer göstermeleri sonucunda Konak Mahallesi yolu üzerinde bir bahçesinin içerisinde toprağa gömülü vaziyette bulundu. Birisi otomatik olmak üzere 2 tabanca ve 1 otomatik tüfek ele geçiren polis ekipleri, otomatik tabanca olan Çek yapımı olan ve ‘Thomson tipi’ olarak da ifade edilen, CS-25 otomatik suikast silahı Malatya’da ilk defa ele geçirdiler. Türkiye’de daha çok terör örgütü DHKP/C’nin kanlı eylemlerinden kulanmış olduğu Çek yapımı CS-25 suikast silahının nereden ve ne şekilde Malatya’ya getirildiği araştırılıyor.

KAR MASKELİ VE 11 SANİYEDE CİNAYET…

Bu arada, siyasi bağlantısı olmayan ve 6 ay önceki aynı kafedeki silahla yaralama olayının taraflar arasındaki husumetinden kaynaklı olayın gerçekleştirildiği kafeye gelen olayın şüphelileri T.O. ve M.R., güvenlik kamerasınca kaydedildi. Buna göre, yüzlerini kapatan 2 şüphelinin ellerinde silahlarla girişi ve 11 saniye sonra çıkışları yer alıyor. Şüpheliler çıkış görüntüsünde olayda kullanılan otomatik tabanca net olarak görülüyor.

BİR KAFE, 2 CİNAYET, 1 YARALAMA OLAYI

Son cinayetin de işlendiği ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi’nde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda ise 31 yaşındaki Tuncer B. yaralanmıştı. Son olarak 21 Aralık 2016 tarihinde ise silahlı saldırıda aynı kafede Ümit Kahraman Tutal öldü, Tayfun Kartal ise yaralandı.

ADLİYE’YE ÇIKARTILDILAR

Kafedeki cinayet olayı ile ilgili soruşturmada silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.O. ve M.R. ile birlikte toplam 6 şüpheli Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildiler. Şüphelilerin Adliye’deki sorgu ve işlemleri sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha