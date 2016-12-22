Kafe Cinayetiyle İlgili 7 Şüpheliye Gözaltı
Malatya’da 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgisi bulunduğu iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Gül Parkı içerisindeki kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Kahraman Tutal’ın hayatını kaybetmesi, Tayfun Kartal’ın da kolundan yaralanması olayı ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Battalgazi Mahallesi’nde bir bağ evine düzenlediği operasyonda olayla ilgilisi bulunduğu iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA- iha
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