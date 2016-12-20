Kafeye Silahlı Baskın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya’da gece bir kafede oturanlara yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Sümerpark (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve 1 yıl öncede işletmecisi cinayete kurban giden kafede meydana geldi. İddiaya göre; kafede oturan Ümit Kahraman Tutal’a yüzlerini bere ile gizleyen kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda Ümit Kahraman Tutal ile Tayfun Kartal yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve polise kipleri yönlendirildi. Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ümit Kahraman Tutal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Tayfun Kartal’ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Baskında vurularak yaşamını yitiren ve Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi olduğu öğrenilen Ümit Kahraman Tutal’ın (yandaki fotoğrafta) evli, 3 çocuk babası ve eşinin ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

O KAFENİN İŞLETMECİSİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ

Cinayetin işlendiği kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş da, 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi’nde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com