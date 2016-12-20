Kafeye Silahlı Baskın: 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya’da gece bir kafede oturanlara yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Olay, Sümerpark (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve 1 yıl öncede işletmecisi cinayete kurban giden kafede meydana geldi. İddiaya göre; kafede oturan Ümit Kahraman Tutal’a yüzlerini bere ile gizleyen kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda Ümit Kahraman Tutal ile Tayfun Kartal yaralandılar.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve polise kipleri yönlendirildi. Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ümit Kahraman Tutal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Tayfun Kartal’ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Baskında vurularak yaşamını yitiren ve Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi olduğu öğrenilen Ümit Kahraman Tutal’ın (yandaki fotoğrafta) evli, 3 çocuk babası ve eşinin ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
O KAFENİN İŞLETMECİSİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ
Cinayetin işlendiği kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş da, 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi’nde Lütfi Arpacı adlı şahsın tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yahu ne cahil cahil yazıyorsunuz biri polis ne yapsın diyor diğeri polisi suçluyor şimdi polis napsin diyenler sizin ailenizden biri olsa demediğiniz laf kalmaz polisi suçlayan da polisi suçlayana kadar hatayı kendimizde arayalım burdaki suçlu polis yada vuran değil suçlu eğitim düzeyinin çok düşük olması silahı la cebir ve şiddete başvuran sadece cahillikten kaynaklanır cahil dır adam ölürmü diye düşünmeyen dır
eskiden malatyamızda sene bir böyle bir olay ya duyardık ya duymazdık.Artık hergün buna benzer haberler duyuyoruz.Ne oldu bu insanlara.hiç sorgulamayacakmıyız.Bu insanları kim bu hale getirdi.Ben söyleyeyim hergün televizyonda o hain bu hain,o din düşmanı,bu sermaye düşmanı,trt de dizilerde oluk oluk kan akıttıranlar.Ecdadımızı saçma dizilerle insan boğazlayan kişiler olarak gösterenler.Ama kime söylüyorum ki Allah rahmet etsin.Ailesinede sabır versin
Bir ülkede şans oyunları artarsa, polisiye güç artarsa, eğlence yerleri artarsa o ülkede işsizlik artmıştır, suç artmıştır, o ülke iyiye gitmiyor demektir
Malatya sokakları çok güvensiz her köşe başında 10 15 kişilik çeteler kime saldıracaklarını hesap ediyorlar.Emniyeti duyarlı olmaya ve de çalışmaya davet ediyorum.
arkadaşlar adli suçlardaki artış dikkat çekici bir noktaya geldi.Peki bu nasıl çözülürün cevabı nedir sizce, bana göre medeni bireyi eğitimli anne yetiştirir kız cocuklarımızı iyi yetiştirelim onlara değer verelim.son olarak pembe trambüs malatyaya yakışmaz.
mekanın cennet olsun ümit abim
Yazık bu tür haberleri memleketimizden okuyunca üzülüyor insan ALLAH sabır versin insanlarımıza,olmaması gereken husumetler.Malatya’da son zamanlarda silahlı kavgalar artıyor silah son çare değil.
Şu işe engel olun herkes çok rahat silah bulabiliyor hele pompalı en rahat alınabilen bir eşya gibi oldu
yorumuna kısmen katılıyorum Bjk34 malatyamız eskiden daha güzeldi. şimdi rezil durumda , ama kolluk görevleri insanların beynini okuyup bu suç işleyecek gerekeni yapalım diyemez. Kolluk görevi suç işlendikten sonra görevini ifa etmediyse o zaman bu şekilde konuşabilirsin ama şuan afaki konuşuyorsun.
Halkın huzur ve güveni için 24 saat canlarını hiçe sayarak bizlere ve vatana hizmet eden emniyet güçlerimizden Allah Razı Olsun.
Bu gün evlerimizde sıcak yataklarımızda yatıyorsak, Cadde ve Sokaklarda güvenler işimize gidiyorsak bu tamamen Polisimizin ve Askerimizin çalışmalarıyla oluyor.
750 bin nüfuslu bir Malatya da bir iki tane asayiş olayı elbette olacaktır. Bizler sıcak içerisinde hayatımızı devam ettirirken Polisimiz 24 saat gece ve gündüz sıcak soğuk demeden bizlere hizmet ediyor..
Eleştirirken de hakkaniyetli eleştirin. Laf olsun diye konuşmasın kimse.
Bırakın böyle yerleri ailenle gitmeyi erkek erkeğe oturamazsin bu memleket bitmis bitmiş yazik
Kolluk görevlisi ne yapsın kardeşim adam silahı almış gelmiş vurmuş.
Sen olsan Ne yapabilirsin merak ediyorum.buraya yaz bizde öğrenelim.
Sen emniyet müdürü olsan Ne yaparsın
Masallah Teksasa dondu sehir ama bunlari onlemek icin yeterli caba yok ayrica herkes silahli. silah ruhsati almak silah tasimak okadar ucuz olmamali
Adam öldürmeyi göze alan adama silahın ruhsatlı olup olmaması önemli değil.
Bu mudur güzel şehir, huzurlu şehir ,dogunun yildizi , dogunun parisi dedikleri “Malatya” bu mudur, kolluk görevlileri ne ise yarar bilen varmı ??
ne alakası var,kolluk görevlileri ne işe yarıyomuş.klavye kahramanı…
Ewet soruyorum ne ise yarar sen de avkatsan cevapla Malatya da son zamanlarda bir ay içerisinde ortalama 15 silahla çatışma oluyor bu sence normalmi ??
kafeleri de güvenlik güçleri beklesin demi? hiç işleri yok ya zaten.. boş boş yorum yapın muhalefet olunda ne olursa olsun..
kolluk kuvvetleri müneccim eğitimi alıyorlar. olay olmadan önce onlara gaip ten söylüyorlar ona göre müdahale ediyorlar sende haklısın
Adam doğru yazmış malatya da çok fazla park cafe eğlence merkezi yok 3 5 ekip her gece düzenli kontroller yapabilir alkol, uyuşturucu, silah, bıçak vs tehlikeli alet bulunduran kişiler gerekli yatırımlara maruz kalmalı, 5 bin TL Ye araba alan hemen bir köşesine sopa koyuyor birisi birsey dese kafasına indirecek, bunların önüne burdakiler geçemez eğer güvenlik güçleri kontrol yaparsa minumum olay olacaktır