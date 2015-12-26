Kafile Başkanı Müdür!..

Malatyaspor, 4 günlük heyetin istifasıyla yönetimsiz kalırken, Altay deplasmanına, kulüp müdürü Taner Sarıbaş’ın başkanlığında gitti. Malatyaspor’un İzmir deplasman masraflarını, eski yöneticilerden işadamı İlhan Kavuk karşılıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Avukat Şevket Küçükaslan başkanlığında oluşan yönetim kurulunun istifa ettiğinin açıklanması ve yönetim listesindeki 5. yedek Asil Kanbay’ın istifaları ilgili mahkemeye ilettiğinin bildirilmesiyle, “yönetimsiz” kalan Malatyaspor, Cumartesi günü saat 16.00’da Alsancak Stadı’nda Altay’la oynayacağı maç için Cuma sabahı uçakla İzmir’e gitti.

Malatyaspor’un kafile başkanlığını kulüp müdürü Taner Sarıbaş’ın başkanlığında Teknik Direktör Metin Yıldız, yardımcıları ile 20 futbolcudan oluşan kafilenin İzmir’e öğleden sonra ulaştığı, futbolcuların saat 16.00’da Atatürk Stadı’nda maç öncesi son çalışmayı yaptığı bildirildi. Malatyaspor kafilesinde sakat olan Turgay ve Fevzi’nin yanı sıra Milli takım kampında olan Tayfur Emre’nin dışında Ulaç, Güngör ve Eyüp Kadri’nin yeralmadıkları öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin İzmir’de Anemon Fuar Oteli’nde konakladığı bildirildi.

Cumartesi saat 16.00’da başlayacak olan Altay- Malatyaspor maçını Zafer Koçbay yönetecek. Karşılaşma D Spor Kanalı’ndan naklen yayınlanacak.