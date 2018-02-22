Kağıt Üzerinde Kolay Görünüyor Ama..

Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Kağıt üzerinde kolay gibi görünen karşılaşmada 3 puanın değeri oldukça büyük ve EYMS’nin rakibini kesinlikle küçümsememesi gerekiyor.

Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 28’e yükseltti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında Bursaspor’a konuk oldu. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 22 haftada 28 puan topladı. 7 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 7 kez berabere kalırken, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

Ligde geride kalan 22 haftada rakip ağları 24 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 28 gol gördü.

Sarı kırmızılılar, 21 haftalık süreçte kazandığı 28 puanın 12’sini deplasman maçlarında topladı. Deplasmanda 11 karşılaşmaya çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 10 deplasman maçında 10 gol atıp, 14 gol yedi.

8 MAÇTA GOL YEMEDİLER

Süper Ligde geride kalan 22 haftada 24 gol kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 28 gol görürken, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatarak, önemli bir başarı yakaladı.

Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 kez galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, 7 beraberliğin 3’ünü 1-1’lik, 4’ünü ise 0-0’lık sonuçlarla aldı.

Ligin 9.haftasında sahasında 1-0 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında kalesinde gol görmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, 10.haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni de 1-0’la geçerek, kalesini gole kapatmış oldu.

Ligin 13.haftasında sahasında Beşiktaş, 14.haftada da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Ligin 17.haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yendi ve ligin ilk yarısında 5 maçta kalesini gole kapattı.

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19.haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 22.haftada ise deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, 22 haftada 8 maçta kalesini gole kapattı.

KARABÜKSPOR DAĞ BOĞAZDAN ÇIKAMIYOR

Süper Ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor, ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Mavi şimşekler içerisinde bulunduğu dar boğazdan çıkmaya çalışırken, şuanda ligin son sırasına demirlemiş durumda.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Olağanüstü Genel Kurula giden Kardemir Karabükspor’da, tek listeyle yapılan seçimde 80 katılımcıdan 53 oy kullanılırken 53 oyun tamamını alarak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aytekin oldu.

Kardemir Karabükspor, ligde 22 haftalık süreçte sadece 3 kez galip gelirken, 3 beraberlik, 16’da mağlubiyet alarak 12 puan toplayabildi. Mavi şimşeklerin deplasman galibiyeti ise bulunmuyor. Kardemir Karabükspor, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada 2 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak, 2 puan toplayabildi.

İKİ TAKIMIN 7.RANDEVUSU

Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor, 25 Şubat Pazar günü tarihlerinde yedinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önceden oynanan 6 karşılaşmanın 2’sini Kardemir Karabükspor, 3’ünü Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım ilk olarak 2012 yılında Türkiye kupasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kardemir Karabükspor 1-0 kazandı.

İki ekip 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Karabük’te oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.

İki takımın 2017 yılında oynadıkları hazırlık karşılaşmasını Kardemir Karabükspor 2-0 kazandı.

Sezon başında TSYD Kupası’nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 1-1 tamamlandı. Penaltı atışlarında 4-3 Evkur Yeni Malatyaspor gülen taraf oldu.

Süper Ligin ilk yarısında Karabük’te oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspo 4-2 kazandı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki takım Süper Lig’de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Evkur Yeni Malatyaspor 4-2 kazanmıştı.

Ligde üç maçtır galip gelemeyen Evkur Yeni Malatyaspor, daha önceki oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1’de beraberlik almıştı.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’deki son 14 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 12’de mağlubiyet alırken, bu maçlarda sadece dört gol atabildi.

Deplasmanda oynadığı son 11 lig maçında galibiyet alamayan Karabükspor (2B 9M), son dört karşılaşmayı gol atamadan kaybetti ve kalesinde 14 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor ligdeki son altı maçının dördünde kalesini gole kapattı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi