22.Bölge Malatya Eczacılar Odası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek verdi. Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi “Hiçbir şey devletimizin bekasından, huzur ve güvenliği davasından büyük ve üstün değildir. Ülkemiz ve bölge coğrafyası, huzur ve barışa kavuşuncaya dek devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Eczacılar Odası’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Tahir Özelçi, şunları söyledi:

“Ülkemiz için tehdit oluşturan Suriye’nin Afrin bölgesine; Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018 itibari ile huzur ve barışın tesisi, sınır güvenliğimiz ve o bölge insanının kendi topraklarında güven içinde yaşaması maksadıyla ‘Zeytin Dalı’ harekatını başlatmıştır. Şu bilinmelidir ki, hiçbir şey Devletimizin bekasından, huzur ve güvenliği davasından büyük ve üstün değildir.

Afrin, geçen yıl oldubittiye getirilerek PYD-YPG-PKK tarafından bir kurşun dahi atılmadan kontrol altına alınmış ve ülkemize yönelik bölücü terör örgütlerinin tehditleri artarak devam etmiştir. Zeytin Dalı harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de hainlerin ve onların işbirlikçilerine müdahale etmiş ve müdahaleye devam etmektedir. Türkiye artık tüm dünyanın dikkatini Afrin’e çekmeyi başarmıştır.

22. Bölge Malatya Eczacı Odası olarak ülkemiz ve bölge coğrafyası huzur ve barışa kavuşuncaya dek, ülkemiz içindeki bütün Sivil Toplum Kuruluşlarını ve meslek örgütlerini devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle ülkemizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Devletimizin terör operasyonları için almış olduğu bütün kararları desteklediğimizi beyan ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş savaşından bu yana ülkemiz için canlarını hiçe sayan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken Afrin’ de yapılmakta olan ‘Zeytin Dalı’harekatında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza sabırlar yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”

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