Kahramanlar Takımı

Bulunduğu her yerde kargaşa çıkaran Maymun Kral, sonunda tanrılar tarafından Beş Element Dağı’nda yalnızlığa mahkum edilir. Aradan 500 yıl geçtiğinde Maymun Kral’ı gören olmasa da adı bir efsane olarak dillerde dolaşmayı sürdürmüştür. Liu adındaki bir çocuk da bu efsaneden çok etkilenmiştir. Bir gün yaşadığı köye saldıran canavalar yüzünden yanına küçük bir kızı da alarak evinden kaçmak ve Beş Element Dağı’na sığınmak zorunda kalır. Burada tesadüfen bulduğu Maymun Kral’ın üzerindeki büyüyü istemeden çözer ve kralı serbest bırakır.

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2015 – Çin

Tür : Animasyon

Süre: 89 Dak.

Yönetmen : Tian Xiao Peng

Oyuncular : –

Seslendirenler : Jackie Chan , James Hong , Nika Futterman , Roger Craig Smith , Nickie Bryar

Senaryo : Cory Edwards , Tian Xiao Peng

Yapımcı : –

Diğer Adı : Monkey King: Hero is Back, Maymun Kral

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