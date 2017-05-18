Kahramanlar Takımı
Bulunduğu her yerde kargaşa çıkaran Maymun Kral, sonunda tanrılar tarafından Beş Element Dağı’nda yalnızlığa mahkum edilir. Aradan 500 yıl geçtiğinde Maymun Kral’ı gören olmasa da adı bir efsane olarak dillerde dolaşmayı sürdürmüştür. Liu adındaki bir çocuk da bu efsaneden çok etkilenmiştir. Bir gün yaşadığı köye saldıran canavalar yüzünden yanına küçük bir kızı da alarak evinden kaçmak ve Beş Element Dağı’na sığınmak zorunda kalır. Burada tesadüfen bulduğu Maymun Kral’ın üzerindeki büyüyü istemeden çözer ve kralı serbest bırakır.
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2015 – Çin
Tür : Animasyon
Süre: 89 Dak.
Yönetmen : Tian Xiao Peng
Oyuncular : –
Seslendirenler : Jackie Chan , James Hong , Nika Futterman , Roger Craig Smith , Nickie Bryar
Senaryo : Cory Edwards , Tian Xiao Peng
Yapımcı : –
Diğer Adı : Monkey King: Hero is Back, Maymun Kral
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