İnönü’de Kahve ve Çikolata Festivali

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Kahve ve Çikolata Festivali yağan yağmura ve soğuk havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde öğrenciler birbirinden lezzetli çikolata ve kahvelerin tadına bakma fırsatı buluyor.

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu tarafından kampüs içerisinde düzenlenen 1. Uluslararası Kahve ve Çikolata Festivali yapılan etkinliklerle dolu dolu geçerken, yağan yağmura rağmen öğrenciler festivale yoğun ilgi gösteriyor.

Dün kapılarını açan festivalde katılımcılar farklı lezzetlerin tadına bakma fırsatı yakalarken, okuma, el sanatları çalışması gibi etkinlikler ve konserlerle öğrenciler doyasıya eğleniyor.

Festivalin üniversiteye farklı bir hava kattığını söyleyen, İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu Başkan Yardımcısı Sevilay Kelat, “Bu festivali üniversitemizde ilk olarak düzenledik. Üniversitemize ve Malatya’ya farklı bir renk katalım diye böyle bir etkinlik düzenleme kararı aldık. İyi ki de almışız, insanlar burada çok eğleniyor. İlk açtığımız gün 3 bine yakın katılımcımız oldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinliklerle festivalin dolu dolu geçtiğini aktaran Kelat, “Festivalde okuma etkinliğimiz oluyor, bunun yanında atölye çalışmalarımız var, akşamları konserlerimiz var. Buraya gelen arkadaşlarımız doyasıya eğleniyor diyebilirim” şeklinde konuştu.

Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu üyesi Betül Küçükelçi ise festivalin beklediklerinin üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini kaydederek, “Bu festival daha önce İstanbul’da ve Ankara’da düzenlendi. Biz, İnönü Üniversitesine de böyle bir şey yakışır düşüncesiyle böyle bir festival düzenledik. Bu ilkti, inşallah bunun ikincisi de olacak. Ben festivalin düzenlenmesinde bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalde ürünlerini tanıtan firma temsilcileri ise festivalin İnönü Üniversitesi için çok önemli olduğunu söyleyerek, devamının gelmesini temenni ettiler.

Öte yandan 1. Uluslararası Kahve ve Çikolata Festivali yarına kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

iha