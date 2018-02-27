Kahvehaneye Tombala Baskını
Malatya’da bir kahvehanede tombala oyunu ile kumar oynatıldığı bilgisi üzerine düzenlenen baskında 35 kişiye toplamda 9 bin 60 TL para cezası kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak üzerinde bulunan bir kahvehane de tombala oynatıldığı bilgisi üzerine buraya gece yarısı baskın düzenlendi.
Baskında tombala makinesi ve ekipmanları ile 4 adet televizyona el konulurken, tombala oynadıkları tespit edilen 35 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Şüphelilere toplamda 9 bin 60 TL idari para cezası kesildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu işler bitmez arkadaşım.Adamların sadece bir günlük kazancından daha az o kesilen ceza.Bu kaçıncı baskın ama sabahına tekrar oynatmaya başlıyorlar çünkü yasal boşluk var bas hapis cezasını 10 sene hele o zaman ne olacak?