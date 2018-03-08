Kahvehaneye Tombala Baskını

Malatya’da tombala ile kumar oynanan kahvehaneye polisin baskınında 77 şüpheliye kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yapılan çalışma da; Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde daha öncede kumar baskını yapılan kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Kahvehanedeki tombala oyununda kullanılan, tombala makinesi, iki adet televizyon, pinpon topları, oyun kartları, oyun pullarına el konulurken, kahvehanede tombala oynadığı tespiti yapılan 77 şüpheliye Kabahatler Kanuna kapsamında toplam 19 bin 943 TL. idari para cezası kesildi.

Asayiş ekipleri, kahvehanede tombala oynatan işyeri sorumlusu 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlattı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com