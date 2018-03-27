“Kalan 8 Maçımızın Hepsi Zor Geçecek”

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Cumartesi günü Gençlerbirliği maçını kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulut, Gençlerbirliği karşılaşması, hedefleri ve Sadık ile Ertaç’ın milli takıma çağrılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“LİGDE HEP ZOR MAÇLARA ÇIKTIK”

Bulut, geride kalan 8 maçlarının olduğunu ve bunların hepsinin zor geçeceğini belirterek, “Ligde geldiğimizden beri zor maçlara çıktık. Zor maçlar devam ediyor ve edecek. Geriye kalan 8 maçımız var. Bunların hepsi zor geçecek, kolay bir maç yok. Zaten ikinci yarıda daha zor ve çetin geçeceğinin bilincindeydik ona göre transfer yapmaya çalıştık ve bir iki transfer aramıza kattık o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan çok önemli bir maç. Orada 1-0 kazanmıştık burada da cumartesi günü oynayacağımız maçta kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan” dedi.

“ÜRETTİĞİMİZ POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRMELİYİZ”

Son iki maçta bireysel hatalar yaptıklarını ve bunun bedelini ağır ödediklerini kaydeden Bulut, şunları söyledi: “Baktığımız zaman geçmiş maçlarda da kazandığımız maçlarda da bireysel hatalar oluyordu. Son iki maçımızda Fenerbahçe maçı olsun, Trabzonspor maçı olsun bireysel hatalar yaptık ve bunu bedelini ağır ödedik. 2-0 Fenerbahçe maçı olsun iyi oynamamıza rağmen, Trabzonspor maçında iyi oynadığımızı söyleyemem fazla hata yaptık. Bu hataları da Trabzonspor en iyi şekilde değerlendirdi ve 4-1 kaybetmemize neden oldu. O yüzden Gençlerbirliği maçı ve ondan sonraki maçlarda daha dikkatli olmamız lazım. Daha az hata, bireysel hata yapmamız lazım. Hata yapıyorsak diğer arkadaşımız o arkadaşın hatasını kaybetmesi gerekiyor. Daha kompakt ve agresif oynamamız gerekiyor en önemlisi ürettiğimiz yeterince pozisyon var maçlarda o pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor.”

“TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE DAHA FARKLI OYNUYORUZ”

Erol Bulut, iç sahada oynadıkları maçlarda taraftarlarının etkisiyle ve destekleriyle daha farklı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, ” Geçmişe artık dönmeyeceğim. Biz taraftarlarımızla çok farklı oynuyoruz kendi evimizde. O nedenle onlardan ricam kendi adıma yani Erol Bulut olarak, teknik direktör olarak onlardan isteğim stadı inşallah doldurmaları. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. Onlarla birlikte kendi evimizde çok daha iyi oynuyoruz. Bunu zaten daha önceki maçlarda gösterdik. Beşiktaş maçı olsun, Galatasaray maçı olsun, Başakşehir maçı olsun iyi oynamamıza rağmen maçı kaybettik ama iyi oynadık. Bu maç Gençlerbirliği maçı bizim açımızdan çok önemli maç. alacağımız 3 puan bizi istediğimiz hedefe yüzde doksan bizi yaklaştırmış olacak. O nedenle taraftarımıza ihtiyacımız var” dedi.

“KARARI LUCESCU VERİR”

A Milli Takım için aday kadroya çağırılmaları ile ilgili beklentilerin olduğu Sadık ve kaleci Ertaç içinde açıklamalarda bulunan Bulut,” Elimizde gerçekten performansını yüzde yüz arttıran arkadaşlarımız var. Milli takıma çağırılıp çağırılmamaları tabi benim kararım değil ve onun kararını sayın Lucescu verecek. Bu demek değil ki Ertaç olsun Sadık Olsun Berk olsun ve diğer futbolcularımız olsun çağırılmadıkları için performanslarını düşürecekler. Aynı şekilde antrenmanlarda konsantre oldukları gibi maçlara da konsantre olup performanslarının üzerine koymaları gerekiyor ve koyacaklardır. Her zaman kendilerinden söz ettirmeleri gerekiyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi