‘Kalan Maçları Kazanmalıyız’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da Körfezspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin sevinci yaşanırken, teknik direktör Cafer Aydın, kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Cafer Aydın, Kocaeli takımlarından Körfezspor karşısında alınan galibiyeti hak ettiklerini belirterek, “Bugsaşspor maçı da dahil olmak üzere Sarıyer, Hacettepe ve Körfezspor maçlarında takımımız çok iyi mücadele etti. Bugsasşpor karşısında iyi oyunumuzu skora yansıtamamıştık. Ancak Bugsaş maçı sonrasında Sarıyer ve Hacettepe karşısında iyi oyun ve mücadeleyle birlikte galip geldik. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Körfezspor karşısında da takımımız çok iyi mücadele etti. Galibiyeti hak eden taraftık” dedi.

Körfezspor maçında futbolcuların iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Aydın, “Karşılaşmaya iyi başladık. İlk dakikalarda golü de bulduk. Futbolcularımın mücadelesinden dolayı çok memnunum” diye konuştu.

Aydın, Körfezspor karşılaşmasında alınan galibiyetin kendileri için 6 puan değerinde olduğunu vurgulayarak, “Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını azaltmak adına Körfezspor maçı büyük önem taşıyordu. Nitekim aldığımız galibiyet 6 puan değerinde oldu. Bunun yanında rakiplerimizin puan kaybetmesiyle birlikte play off hedefimize bir adım daha yaklaştık. Önümüzde 6 maç var. Hedefimiz 6 maçın 6’sını da alabilmek” şeklinde konuştu.

Öte yandan takımın Adıyamanspor maçı hazırlıklarına Salı günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde başlayacağı kaydedildi.