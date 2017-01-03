“Kaldırılmasından Yanayım”
- AKP Milletvekili Şahin, Atatürk Anıtı’ndaki çıplak genç figürünün Malatya’yı temsil etmediğini ve Gazi Mustafa Kemalin yanına yakışmadığını söyledi.
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ev beraberindeki partilerle İnsan Hak Hürriyetleri Malatya Şubesini ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı çok sevindiklerini kaydeden İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin, “Hükumetimizde devletimizde yardım çalışmaları noktasında çok yoğun bir dönemden geçiyor. Devlet üzerindeki kirli oyunların bertaraf edilmesi noktasında çok yoğun bir dönemde bu yoğun dönemde bize zaman ayırarak ziyaret etmesinden dolayı çok sevindik. Suriye malum hala sıkıntıların yoğun olarak devam ettiği ama inşallah devletimizin bir irade koyarak orada barış sürecini güzel bir noktaya getirdiği ve inşallah ateşkes anlaşmasının da barış antlaşmasına döneceği bir süreç yaşıyor “şeklinde konuştu.
İHH’nın Türkiye’nin dünya ölçeğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Milletvekili Şahin, “Önemli bir dönemeçteyiz. Dünya mazlumların hep yanında olan hizmeti yardımı desteği sunarken Müslüman veya gayrimüslüm hiç fark etmeden insani manada üzerimize düşen bütün sorumlulukların bilincin içeresinde hareket eden bir sivil toplum örgütümüz. Malatya ve Türkiye için çok önemli dünya mazlumları için önemli bir kuruluşumuz. Son günlerde özellikle Suriye’de daha önce Filistin’de birçok bölgede ezilenler her zaman yanında yer alan bir yardım kuruluşumuz. Özellikle dindar insanlardan vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinden topladıkları infaktır sadakadır fitredir buna benzer bir takım desteklerle özellikle halkımızla mazlumlar arasında köprü görevi yapımlarından dolayı kendilerini kutluyorum” şeklinde konuştu.
Atatürk Anıtı’ndaki çıplak genç figürü ile ilgili de konuşan Milletvekili Şahin, “Özellikle vatandaşlarımızın orada çoluk çocuğu ile geçerken oranın görülmemesi için ne kadar çaba sarf ettiklerine birçok kez şahit oldum. Çokta polemik konusu olmasını istemiyorum. Merkezi bir yer olması hasebiyle trafiğin akışını engelleyecek özellikle resmi törenlerin yapılmış olduğu günlerde o sıkışıklığı o tıkanıklığı gidermek için belediyemiz oradan taşınmasını gündeme getirmişti. Hürriyet Parkı içeresinde bir anıtın yerleştirilmesi ve törenlerin o bölgede yapılması için vatandaşlarımızın güncel hayatlarına etki etmeyecek yansımayacak tarz da bir mekanın varlığından bahsetmişlerdi. Türkiye cumhuriyetinin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’in yanına konulan genç heykel beni temsil etmiyor. Malatyalıları da temsil etmiyor. O anadan üryan gencin şuanda biraz daha mahrem hale getirmişler. Bunu yapacak kadar bu ülkenin bu şehrin örf ve adetlerine ananelerine tamamen ters düşen özellikle insanlarımızın değer yargılarını dejenere etmeye matuf bir yapıt olarak görüyorum. Bir an önce kaldırılmasından yanayım. Yapılacaksa eğer daha görkemli bir anıt olması gerekir. O yapıt Gazi Mustafa Kemal’e yakışmıyor” diye konuştu.
iha
Hayır efendim o heykel oradan kaldırılmamalı.Ben 38 yaşındayım çocukluğumuzdan beri o heykel orada duruyor.Hiç kimse zararı olmayan ama sanatsal değeri olan,Malatya ile özdeşleşmiş sembollerden biri olan o heykeli oradan kaldıramassınız.Zira kalktığında terör bitecek,dünya barışı sağlanacak,eğitimde teknolojide bir numara olacağız,minnacık kız çocuklarımız tcavüze uğramayacak anlamında bir teziniz varsa hep beraber çıplak genci balyozla indirelim aşağı.Yoksa her rengi boyadınız da fıstık yeşili mi kaldı die sorarlar adama !
Peki siz Malatya’ya yakışıyor musunuz? Malatya’ya ne faydanız oldu. Bu arada esas Atatürk’ü ağzınıza almanız yakışmıyor.
Ataturk,ismet,pasayi,layikligi,iclerine,sindiremiyen
Ler,biyinleri,cinsiyetin,disinda,gormeyenler,her
Zaman,camur,atarlar,bunlar,bahane,surekli.
Akp,vekileri,malatyanin,sorunlar,ile,ugrasmazlar
Ancak,insanlar,dini,duygular,ile,ugrasarak,siyaset
Yaparlar
halk terörün işidin yaptıkları bu insanlık dışı olayların derdine düşmüş buda daha heykelin atatürkün heykelinin derdinde bu heykeller niye bukadar rahatsız ediyor özellikle MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HEYKELİ ANLAMIŞ DEYİLİM BİZE KOSKOCA BİR CUMHURİYET TESLİM ETMİŞ
Belediyecilil hizmetleri bu heykel yüzünden yapılamıyor, vatandaş insani ve kanuni kurallara bu heykel yüzünden uymuyor. Hemen heykeli kaldırın, en büyük en öncelikli dert o. Kaldırır kaldırmaz tüm sorunlarımız düzelecek biiznillah!!!
Gerçekten bu nasıl bir edeptir. Edep yahu. Ben 33 yıldır bu şehirde yaşarım, bu şehirde hizmet veririm. Yıllarım o anıt çevresi mahallelerde geçti. Birgün aklıma bu heykel çıplak buna baayım diye geçmedi. Sizin aklınız fikriniz hep mahrem yerlerde mi? Bakın bu şehir hizmetsizlikten kırılıyor. Yollar yetmiyor. Ulaşım felç. Sinyalizasyon çalışmıyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Fazlasını söylesek hakaret ediyor dersiniz. ayıptır, günahtır. Aldığınız maaşlara yazıkyır. Kafayı Atatürk’e takmayı bırakın da ATATÜRK DÜŞMANLARINA BAKIN BİRAZ
Sn.ŞAHİN, Sizde Malatya’ya yakışmıyorsunuz. Sizde Cumhuriyet ilkelerine ters düşen özelliklere sahipsiniz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e hiç yakışmıyorsunuz. Heykel’den öncelikli konusunuz… Acilen Sizi bir çözüm getirmeleri gerekir.
MUSTAFA ŞAHİN SENİ ÇOK İYİ TANIYORUM ATATÜRK DEMEYE DİLİN VARMIYOR.SONRA KONUŞTUKLARINDA SAMİMİ DEĞİLSİN.ÇÜNKÜ ATATÜRK İNÖNÜ VE CUMHURİYET HAKKINDAKİ SİCİLİN BİLİNİYOR BAK EYER SAMİMİ İSEN ATATÜRKÜN GÖRKEMLİ ANITINI YAPTIR VE GETİR MEVCUT ANITI MÜZEYE KALDIRALIM GETİRDİĞİN ANITI İSE HEMEN YERİNE KOYALIM.
Yıllardır benim dikkatimi çekmedi siz nerden bukadar rahatsız oldunuz ki başka yapacak işiniz kalmadı bunumu tartışıyosunuz bırakın Allah Aşkın’a işinize gücünüze bakın memleketin haline bakın
her iş tamam sıra heykelde. suyumuz yok suyumuz.