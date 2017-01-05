Kaldırımdaki Direğe Çarptı Devrildi
Hasanbey Caddesi’nde, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yarısından sonra meydana gelen kazada, kaldırımdaki elektrik direğine çarpan araç devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Hasanbey Caddesi Abdulgaffar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Hasan U. yönetimindeki 21 BA 392 plakalı araç, sürücüsünün belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma çıktı, buradaki elektrik direğine çarparak zarar verdi ve cadde üzerine devrildi.
Kaza sırasında sürücü yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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