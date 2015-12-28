“Kaldırımları İşgal Etmeyin”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Bakırcılar Çarşısı’ndaki esnafları tek tek ziyaret ederek, kaldırımlara malzeme koymamaları konusunda uyarısında bulundu.

Beraberinde Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı İzzet Demirci ile birlikte tek tek işyerlerini ziyaret eden Keskin, esnaflardan kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, temizlik konusuna da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, sohbet etti.

Keskin, esnaflara dükkanlarının önüne fazla malzeme yığmamalarını ve malzemeleri içerde dizmelerini isteyerek, “Görüntü kirliliği esnafa yakışmıyor. Hem kaldırımları düzenli kullanacağız, hem de çevre kirliliğine dikkat edeceğiz. Temizlik imandan gelir. Ahilik kültürü gereğince kimseyi rahatsız etmeden vitrinlerimizi ve dükkanlarımızın önünü düzenlemeliyiz. Dükkanların önünde çöp bulunmamalı” dedi.

Keskin, “Sanatkarımızı ve mesleklerimizi yaşatmalıyız. El, emeği göz nuru ile yapılan mesleklerimizi ve sanatkarlarımızı mutlaka korumamız gerekiyor. Bu konuda TESK Genel başkanımız Bendevi Palandöken ile birlikte bazı girişimlerde bulunuyoruz” ifadelerini kaydetti.

Keskin, “Siyasilerimiz sadece seçim döneminde esnafımızın yanına gelirler ve seçimden sonra bitirir giderler. Esnafımızda buna alkış çalar. Kırmadan, dökmeden hakkımızı isteyelim. Sanatkar olmadan bu memlekette birlik ve düzen olmaz, sevgi olmaz, saygı olmaz. Esnafımız başta sevgiyi, saygıyı ve paylaşmayı bilen bir insan olduğu için fakiri, fukarayı gözetleyen, ‘Ben siftah yaptım, komşum yapmadı’ diyerek komşusunu da düşünen bir anlayıştan geliyoruz, bin yıllık bir gelenekten geliyoruz” diye konuştu.