Kale 8 Hafta Gole Kapalıydı
Süper Ligde geride kalan 22 haftada 24 gol kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 28 gol görürken, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatarak, önemli bir başarı yakaladı.
Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 kez galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, 7 beraberliğin 3’ünü 1-1’lik, 4’ünü ise 0-0’lık sonuçlarla aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor, 22 karşılaşmada rakip ağları 24 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 28 gol gördü ve haftayı eksi 4 averajda tamamladı.
Ligin ilk yarısında Bursaspor’dan 4, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’dan ise 3’er gol yiyen sarı kırmızılılar, en farklı galibiyetini deplasmanda Kardemir Karabükspor’a karşı 4-2’lik skorla aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, 22 haftanın 8’inde ise kalesini tamamıyla gole kapatarak, önemli bir istatistiğe imza attı.
Ligin 9.haftasında sahasında 1-0 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında kalesinde gol görmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, 10.haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni de 1-0’la geçerek, kalesini gole kapatmış oldu.
Ligin 13.haftasında sahasında Beşiktaş, 14.haftada da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Ligin 17.haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yendi ve ligin ilk yarısında 5 maçta kalesini gole kapattı.
İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19.haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 22.haftada ise deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, 22 haftada 8 maçta kalesini gole kapattı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Kaleci Ertaç, 22. haftadaki Bursa maçında bir tehlikeyi önlerken (AA- Bursa)
sayın ertaç kardeşimiz milli takımı hak ediyor
takımın savunması ve ortasaha yapısı kapalı savunma anlayışıyla kurulu, yoksa ne ertacı top kaçkere ertaca geliyorda kurtarıyor en önemli kurtarışı kayserideki ayağıyla bilinçli çıkardığı pozisyondu ligin başında yediği hatalı golleri görmezden gelemeyiz evimizde göztepeden 3 pozisyonda 3 gol yediğini unutmayın
Zaten savunmamız sayesinde burdayız.Keşke aynı başarıyı orta saha ve forvetlerimizde gösterebilişeydi.Bautaib 5 maçta bir gol atınca kahraman ilan ediliyor.oysa saki sadık,Artur mina ve cissokho da Çanakkale geçilmezi oynuyorlar adeta.onların hakkını teslim etmeliyiz.