Kale 8 Hafta Gole Kapalıydı

Süper Ligde geride kalan 22 haftada 24 gol kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 28 gol görürken, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatarak, önemli bir başarı yakaladı.

Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 kez galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, 7 beraberliğin 3’ünü 1-1’lik, 4’ünü ise 0-0’lık sonuçlarla aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 22 karşılaşmada rakip ağları 24 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 28 gol gördü ve haftayı eksi 4 averajda tamamladı.

Ligin ilk yarısında Bursaspor’dan 4, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’dan ise 3’er gol yiyen sarı kırmızılılar, en farklı galibiyetini deplasmanda Kardemir Karabükspor’a karşı 4-2’lik skorla aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, 22 haftanın 8’inde ise kalesini tamamıyla gole kapatarak, önemli bir istatistiğe imza attı.

Ligin 9.haftasında sahasında 1-0 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında kalesinde gol görmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, 10.haftada deplasmanda Gençlerbirliği’ni de 1-0’la geçerek, kalesini gole kapatmış oldu.

Ligin 13.haftasında sahasında Beşiktaş, 14.haftada da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Ligin 17.haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0 yendi ve ligin ilk yarısında 5 maçta kalesini gole kapattı.

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19.haftada sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 22.haftada ise deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, 22 haftada 8 maçta kalesini gole kapattı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Kaleci Ertaç, 22. haftadaki Bursa maçında bir tehlikeyi önlerken (AA- Bursa)