Kale Kaldı, Akçadağ Düştü
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Play-out maçında rakibi Akçadağspor’u 2-0 mağlup eden Kale Gençlerbirliği ligde kaldı.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonu A Grubu’nda Kale Gençlerbirliği, B Grubu’nda ise Akçadağspor son sırada tamamlamıştı.
Kale Gençlerbirliği ile Akçadağspor, Play-out maçında Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 2-0 kazanan Kale Gençlerbirliği ligde kalırken, Akçadağspor ise 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne düştü.
Yeni Malatya Gazetesi
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