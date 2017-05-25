Kale Sahaya Kavuşacak

Malatya Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Kale Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Erdal Kaçan, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’in ilçeye bir saha kazandırılması için çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Altyapısı olan bir takımın başarıya ulaşmasının her zaman kolay olduğunu ifade eden Kaçan, “U14 Futbol Ligi’nde şampiyon olduk ve bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil ettik. Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olduk. U13 Ligi’nde Yeni Malatyaspor ile final karşılaşması oynayacağız. Bütün kategorileri ilk 3 içerisinde tamamladık” dedi.

Kaçan, şampiyonluktan çok sporcuların iyi bir şekilde yetişmeleri ve profesyonel takımlara kazandırılmasını önemsediklerini kaydederek, şunları söyledi: “Sporcuları iyi bir şekilde eğitmek istiyoruz. Tabi bunu yapmak sadece bizle olmuyor, ailelerle birlikte bunu yapıyoruz. Ailelerimizde bizleri sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Bu anlamda Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’e özel bir teşekkür etmek gerekiyor. Maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda oldu. Özellikle son dönemlerde her zaman yanımızda oldu ve bizlere destek verdi.”

Kale İlçesi’ne bir stat kazandırılması için başkan Akdemir’in yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Kaçan, “Statla ilgili projeleri başkanımız hazırlamış ve bu sene inşallah bitirecek. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız maçlarımıza da gelerek destek veriyor. Yükümüz ağır, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükseldik. Cemal Akdemir başkanımızdan desteklerinin devamını bekliyoruz. Bu anlamda özellikle sahamızın yapılması büyük önem taşıyor. Bu sürecin biraz daha hızlandırılmasını istiyoruz. 1. Amatördeki maçlarımızı sahamızda oynama gibi bir düşüncemiz var. Sahamızda maçlarımızı oynarsak BAL Ligi için Play-Off oynarız. Başkanımızla da bu konuda görüşme içerisindeyiz” diye konuştu.

Kaçan, Kale Gençlerbirliği olarak profesyonel takımlara futbolcu kazandırdıklarını kaydederek, “Sporcumuz Ferhat Canlı, Yeni Malatyaspor’da forma giyiyor. 2002 doğumlu sporcumuz Yunus Emre Akar, milli takım seçmelerinde U15’lerde ilk 35’e girdi ve Torku Konyaspor’a transfer oldu. Amacımız bundan sonra profesyonel takımlara daha fazla sporcu vermek” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi