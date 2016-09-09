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Malatya Haber -

Kaleci Vedat İlk Yarıyı Kapattı

Kaleci Vedat İlk Yarıyı Kapattı
  • 09.09.2016
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Antrenmanda şut çalışması sırasında sol dizinin üzerine yan basarak düşen sakatlanan Yeni Malatyaspor kalecisi Vedat Kapurtu, ligin ilk yarısını kapattı.

Yeni Malatyaspor’un kalecisi Vedat Karputçu, sakatlığından dolayı TFF 1. Lig’deki oynanacak maçları kaçıracak. Özel bir araçla Malatya’da kulübün anlaşmalı olduğu hastaneye kaldırılan ancak sakatlık esnasındaki yoğun iç kanamadan oluşan ödemler yüzünden net teşhis konulamayan Vedat İzmir’e sevk edilmişti. Dizinde kırık ve yan bağlarında esnemeden şüphelenilen oyuncunun İzmir’de spor hekimi Bülent Zeren’in yaptığı kontrollerde sanıldığından daha büyük bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

vedatkapurtuaÇapraz bağları kopan deneyimli eldivenin sahalara dönmesi yaklaşık 6 ayı bulacak. Form tutması ve yeniden hazır hale gelmesi de sürece eklendiğinde neredeyse sezon sonunu bulacak. İlk yarıyı kesin olarak kapatan Vedat’ın sezonun tamamında yeşil sahalara dönmesine zor gözüyle bakılıyor.

iha

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Yorumlar
  1. ali basri tezel dedi ki:
    10 Eylül 2016, 09:26

    belli bir yaşın üstünde olduğu için kolay kolay forma giyemeceğini düşünmediğim kalecimiz
    çok geçmiş olsun emeği çok oldu, sağlığına kavuşmasını diliyorum
    devre arası sakatlık sorunu devam ediyorsa yollar güzel bir şekilede ayrılmalı kendisine plaketli taraftarlı bir veda şart
    sahalara dönmesini ve kalede olmasını diliyorum

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