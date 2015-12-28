Kale’de Asfaltlama

Büyükşehir Belediyesi Kale ilçesine bağlı Mahmut Dursun Mahallesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Merkez dahil olmak üzere Malatya’nın bütün ilçelerinde yol hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kale İlçesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahmut Dursun Mahallesinde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi mahalle içinde 4 kilometrelik mesafede asfaltlama yapıyor.

Sıcak asfalt seriminin yapıldığı mahalle yolunda dolgu çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesinin Dedeköy ve Kozluca mahallelerinde de asfaltlama çalışmaları yapacak.

Mahmut Dursun Mahallesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını değerlendiren mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Yol sorunlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Mahallemiz Kale ilçe merkezine çok yakın, uzun yıllardır yollarımızın yapılmasını bekliyorduk. Kışın mahallemizin yolu çok kötü oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz şimdi sıcak asfalt seriyor. Bu sorunumuzu çözen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen bütün personellere teşekkür ediyoruz” dediler.