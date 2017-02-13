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Malatya Haber -

Kale’de ‘Birlikte Başaralım’ Proje Toplantısı

Kale’de ‘Birlikte Başaralım’ Proje Toplantısı
  • 13.02.2017
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen “Birlikte Başaralım” Projesi kapsamında Kale ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, tüm ortaokul idareci ve öğretmenlerine, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) değerlendirmesinde bulunuldu.

Tatlı, toplantıda Kale ilçe ortaokullarının TEOG birinci dönem sınav sonuçlarını ve sınav istatistiklerini değerlendirdi.

Toplantı sonrası konuşan Tatlı, ilçenin TEOG ortalamasının geçen seneki birinci döneme göre daha iyi olduğunu ve ikinci dönem sınavında bu ortalamanın yükseleceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Tatlı, idareci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA

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