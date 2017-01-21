Kale’de Çiftçilere Eğitim

Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere “Hasat Öncesi Pestisit Kalıntısı” eğitimi verildi.

Kale Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda çiftçilere yönelik yapılan eğitim toplantısında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mehmet Akif Canal tarafından bilgiler verildi.

Tarımsal ürünlerden yüksek verim almak ve bitkiyi zararlı organizmalardan korumak amacıyla kullanılan tarım ilaçlarının bilinçsiz ve denetimsiz kullanılması halinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan Canal, tarımsal ürünleri zararlı organizmalardan korumak için en ideal yolun kültürel önlemlere dikkat ederek biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri gibi alternatif mücadele yöntemlerinin tercih edileceğini belirtti.

Ayrıca ruhsatlı olmayan bitki koruma ürünlerinin tarımsal ürünlerde kullanması halinde doğal dengeye ve insan sağlığına önemli ölçüde zarar vereceğini kaydeden Canal, “Zirai ilaçların hasat sonrası ürün üzerinde kalmaması ve bu zararların önüne geçmek veya en aza indirmek amacıyla çiftçilerimizin mutlaka üretici kayıt defterine ilaçlarını yazdırarak, tavsiyeye uygun zirai ilaç kullanması gerekir.” dedi.

AA