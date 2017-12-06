Kale’de Hayvan Sağlığı Toplantısı
Kale’de, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından “Kırsal Alanda Hayvan Sağlığı” toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Veteriner Mehmet Özbek, koruyucu hayvan sağlığı olgusunun sürü yönetimi ilkelerinin temelini oluşturduğunu kaydetti.
Veteriner Yasin Bazna da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterisi eşliğinde katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, Tarım Müdürlüğü çalışanları, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
AA
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