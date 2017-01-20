Kale’de Hijyen Eğitimi

Kale ilçesinde, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi düzenlendi.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, Müdür Yardımcısı Kenan Önder ve İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni Duygu Saran tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalıklara karşı alınacak koruyucu önlemler hakkında 40 kursiyere 8 saatlik eğitim verildi.

Eğitime katılan 40 kursiyere sertifikaların Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayaz tarafından verildi.

AA