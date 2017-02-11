Kale’de Kaçak Sigara Ele Geçti

Malatya’da konuşan Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, “Ekonomi alanında saldırılar olabilir. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Öyle ciddi saldırılar da beklemiyoruz. Olduğu vakit de biz yine iş dünyası...