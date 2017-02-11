Kale’de Kaçak Sigara Ele Geçti
Malatya’nın Kale ilçesinde bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan yol kontrolü sırasında Elazığ’dan Malatya istikametine giden otobüste arama yaptı.
Ekipler, aramada bir yolcuya ait valizde bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Yolcu A.N. hakkında idari işlem yapıldı.
AA
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