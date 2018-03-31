Kale’de Okuma Yazma Seferberliği

Kale İlçe Müftülüğü tarafından aylık düzenli olarak yapılan imam hatipler toplantısında okuma yazma seferberliğine destek için yapılabilecekler görüşüldü.

İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya katılan İlçe Halk Eğitim Müdürü Aziz Ayaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün başlattığı seferberliğin önemine değindi.

İlçede taşımalı eğitim yapıldığından dolayı mahallerdeki bir çok okulun kapalı durumda olduğunu anımsatan Ayaz, şunları söyledi:

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yetişkin okuma yazma kurslarından öğretmen görevlendirmesinin yapılamadığı özellikle belde, köy ve mezra gibi küçük yerleşim birimlerinde, okur yazarlık seferberliği süresiyle sınırlı kalmak kaydı ile 65 yaşını aşmamış tüm emekli öğretmenler ve üniversitelerin ön lisans mezunları öğretici olarak görevlendirebiliriz.”

İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan seferberliğe müftülük olarak, ilçede okuma yazma bilmeyen vatandaşın kalmaması ve okur yazarlılığın yüzde 100 ulaşması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

AA