Kale’de Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması
Kale Belediyesi, İzollu Vakfı ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması sona erdi.
“Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan ilçemiz Kale” konusu üzerine yapılan yarışmada resim dalında Solmaz Karabulut, şiir dalında Mert İpek, kompozisyon dalında ise Şefika Kızıldere birinci oldu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kale Göl Otel’de yapılan törenle verildi.
Yarışmanın birincileri tam altınla ödüllendirilirken, törene Kaymakam Mehmet Güder, Belediye Başkanı Cemal Akdemir, İstanbul Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, İzollu Vakfı Başkanı Adnan Başdemir, Vakıf Yöneticisi Vedat Toy da katıldı.
AA
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