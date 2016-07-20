Yeni Malatyaspor’un yeni kalecisi Hakan Canbazoğlu, takım içerisinde özellikle kalede tatlı bir rekabetin olduğunu söyledi.

Tecrübeli eldiven, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Güzel ve uygun şartları olan bir yerde kamp çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kalan süreci de en iyi şekilde değerlendirip, lig başlangıcına kadar hazır hale geleceğiz” dedi.

Takımdaki mevcut futbolcularla, takıma sonradan katılan futbolcular arasında iyi bir uyum olduğunu kaydeden Canbazoğlu, şunları söyledi:

“İyi bir ekibiz. Takımdaki mevcut futbolcularla, sonradan katılan futbolcular arasında güzel bir uyum var. Herkes performans olarak birbirini daha da yukarıya çekmeye çalışıyor. İnşallah sezona hazır bire Yeni Malatyaspor takımı olarak gireriz. İstediğimiz sonuçları alır, ligi de istediğimiz yerde bitiririz.”

Başarılı kaleci, kendisinin hedeflerinin olduğunu ancak öncelikli hedefinin Yeni Malatyaspor’a en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirtti.

Hakan Canbazoğlu, “Kendi hedeflerim ne olursa olsun, Yeni Malatyaspor’a hizmet etmek en büyük hedefimdir. Kendi bireysel performansım ne kadar iyi olursa olsun bu takıma o kadar yansır ve takım için olumlu bir hale gelir. Saha içerisinde Yeni Malatyaspor’u iyi yerlere getirmek için olumlu bir hareket olur” diye konuştu.

Takımda tatlı bir rekabetin olduğunu ifade eden tecrübeli eldiven, “Kalede tatlı bir rekabet olacak. Sadece kalede değil her mevkide tatlı bir rekabet var. Rekabetin olması da başarıyı getirir. Bu rekabet dostluk içerisinde olduğu sürece herkes birbirini bir kademe daha yukarıya çeker. Bu takıma büyük fayda sağlar. O yüzden rekabet ve alternatifin olması takım adına güzel” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi