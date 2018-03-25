Kale’de Üreticiye Tavuk ve Koyun Dağıtıldı

Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 150 üreticiye, bin 764 yerli yumurta tavuğu, 266 horoz ve 1 genç çiftçiye 35 koyun ile 2 koç dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Siğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtımı yapılan 16 haftalık Ataks ırkı yumurtacı tavuk ırkının 19 ile 21. haftalar arası yumurtlamaya başladığını söyledi.

Tavukların yılda 240 ile 260 yumurta verdiğini aktaran Siğa, “Amacımız ilçemizdeki kümes hayvan sayısını artırarak doğal yumurtacılığı geliştirmek ve son yıllarda kayısı bahçelerinde yoğun görülen zararlılara karşı (Capnodis, Çekirge, Ağustos Böceği) biyolojik mücadeleyi geliştirmektir.” dedi.

Siğa, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında ilçeye getirilen 35 Akkoyun ve 2 koçun hak sahibi Salih Balcı’ya teslim edildiğini kaydetti.

İlçede küçükbaş hayvancılığın yok denecek kadar az olduğunu belirten Siğa, “Bizler bakanlığımızın desteklediği bu tür projelerle köyden şehre göçün önlenmesini, gençlerimize iş sahalarının açılmasını ve ilçede tekrar küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve canlandırmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

AA