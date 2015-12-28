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Malatya Haber -

Kale’de Yeni Yollar Açılıyor

Kale’de Yeni Yollar Açılıyor
  • 28.12.2015
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 Kale ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında; Uzunhüseyin, Karahüseyin, İncular, Sılan, Haran, Bafkujan ile Akça mahallelerinde yeni yol açma ve genişletme çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

 

13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı İlçe Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Dere yataklarına çeşitli çaplarda 40’a yakın beton büz yerleştiren ekipler, yolda viraj düzeltmeleri de yaptılar.

 

3.5 metre olan yol genişliğini 7 metreye çıkaran ekipler tarafından, Akça Mahallesi Gömesin Sokakta 1 kilometrelik yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. 500 metresi biten yolun genişliği ise 6 metre olarak planlandı.

 

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