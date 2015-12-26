Kalemi Kim Kırdı?



Yazıcıoğlu soruşturmasında ifade alan savcılar, askeri yetkililere, “Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert, kazadan bir hafta önce ‘başkanın kalemi kırıldı’ demiş bilginiz var mı?” diye sordu…



BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında, askerlerin ifadelerinden ilginç ayrıntılar çıktı. Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopter kazası soruşturmasını yürüten Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği’nce sorgulanan, dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sezai Akgün ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ahmet Ergeç’e 2005- 2007 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan İlker Cömert’le ilgili bir iddianın sorulduğu öğrenildi. Başsavcı Vekili Özden Doğan ve Özel Yetkili Savcı Şeref Gürkan’ın üç asker sanığa da “Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İlker Cömert’in (Faruk Cömert, sorgu tutanaklarına da İlker olarak geçti) kazadan bir hafta önce ‘başkanın (Yazıcıoğlu) kalemi kırıldı’ diye konuştuğu ileri sürülmüştür, bu konuda bilginiz var mı?” sorusunu yönelttiği bildirildi. Savcının, Cömert’in bu sözlerini BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kubbettin Bayar’ın duyumuna dayandırdığı kaydedildi. Sanıkların üçünün de, iddialarla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.



Sorunun arka planında, 33 yıldır çözülemeyen bir faili meçhul cinayet için ortaya atılan iddialar yer alıyor. Faruk Cömert’in ağabeyi Bedrettin Cömert Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışırken 1978 yılında öldürülmüştü. Halen çözülemeyen cinayetle ilgili Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun Eski Başkanı Lokman Kondakçı 1979’da, dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’e, “Bedrettin Cömert olayında emri dönemin Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu verdi” diyordu.



JİTEM SORUSU

Tuğgeneral Lapanta’nın, “Bugüne kadar JİTEM’de görev yaptınız mı?” şeklindeki bir soruya, JİTEM’in insanların uydurduğu bir oluşum olduğu yanıtını verdiği belirtildi. Lapanta, uçuş bilgilerinin yer aldığı cihazın çalınmasıyla ilgili olarak ise helikopterin parçalarının kaybolduğunu, Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra öğrendiğini ifade ettiği bildirildi. Sorguda savcıların, Ergenekon terör örgütü üyesi olup olmadıklarını da sorduğu ve “ilgilerinin olmadığı” yanıtını aldığı belirtildi.



SABAH GAZETESİ- ERSAN ATAR



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

