Kale’ye 8 Sözleşmeli Öğretmen
Kale ilçesine atanan 8 sözleşmeli aday öğretmen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cuma Ali Topal’ı makamında ziyaret etti.
Topal, ziyarette yaptığı konuşmada, aday öğretmenlere hayırlı olsun dileklerine bulundu.
Öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyen Topal, “Çok çalışmalıyız, bu ülke hepimizin, ülkemizin yükselişini durdurmak isteyenlere, terörü pazarlayanlara karşı bu ülkeye sahip çıkmalıyız, bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde öğretmenler olmazsa olmazlarındandır, ülkemizin kalkınmasında en önemli güç öğretmenlerdir.” dedi.
AA
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