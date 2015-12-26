Kalite Yönetim Semineri

Malatya’da, Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren fabrikaların yetkili ve üst düzey yöneticilerine yönelik kalite yönetim sistemi eğitim semineri düzenlendi.

MDC Akademi tarafından, Kongre Kültür Merkezi Sarayı Salonu’nda gerçekleştirilen iki gün süren seminere 120’ye yakın yetkili ve yönetici katıldı.

MDC Akademi Bölge Koordinatörü Ela Mor, hizmet ve imalat sektöründe yaptıkları araştırma ve anketlerden çıkan sonuçlar doğrultusundan hareketle, özellikle gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere kalite yönetimi, iç tetkik ve bilgi güvenliği yönetimi alanlarında eğitim seminerleri vermeye karar verdiklerini söyledi.

Kararın doğru olduğunun katılımcıların sayısından belli olduğunu anlatan Mor, şöyle konuştu: “Malatyalı işadamları ve yöneticilerin büyük kısmı eğitime önem veriyor o nedenle eğitim seminerlerimize beklentimizin üzerinde ilgi oldu. İmalat ve hizmet sektöründeki üst düzey aktörlere yönelik verdiğimiz kaliteli yönetim eğitimleri sonucu bilgilerini tazeleyen üst düzey aktörler aracılığıyla Malatya’da daha kaliteli imalatlar ve hizmetler sunulmasının önü açılacaktır.”

Kalite yönetim sistemi üst başlığı ile dört ayrı kategoride verilen eğitim, MDC Akademi uzmanları tarafından katılımcılara sinevizyon eşliğinde aktarıldı. Katılanlara verilen sertifikalarla iki günlük eğitim sona erdi.