“Kaliteden Ödün Vermiyoruz”

311 bin 764 nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un ulaşım ağını daha güçlü ve nitelikli hale getirmek adına hizmete giren Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesisleri saatte 160 ton kaliteli ve ekonomik asfalt üretimiyle imar yollarını açma, yol yenileme ve mevcuttaki yolların standartını yükseltme çalışmalarının daha hızlı ve akıcı olmasını sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat tarafından satın alındıktan sonra teknik alt yapısı ve mekanik durumu baştan aşağıya modern hale getirilen Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesislerinde üretilen nitelikli asfaltlar ve sathi kaplama malzemeleri, ilçe genelinde sürdürülen sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama, yol yenileme çalışmalarında değerlendiriliyor.

Profesyonel bir ekip tarafından yönetilen tesislerde kullanılan modern cihazlar ve iş makineleri aracılığıyla asfalt üretimi daha ucuza mal edilirken, titiz bir çalışmayla üretilen asfaltın kalitesi ise her üretimde daha iyi bir düzeye çıkıyor.

ULAŞIM AĞI GÜÇLENEN YEŞİLYURT’TA SOSYAL YAŞAM DAHA RENKLİ HALE GELDİ

Kalite seviyesi yüksek sıcak asfalt ve sathi kaplama malzemeleriyle gerçekleşen yol yenileme çalışmaları sayesinde Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki ulaşım ağı daha güçlü ve güzel bir görünüme kavuşurken, araç ve yaya trafiğinin akıcı olması da ilçedeki sosyal yaşamı daha renkli hale getiriyor.

BAŞKAN POLAT TESİSLERİ GEZDİ, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesislerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Yeşil Yurt İnşaat Genel Koordinatörü Şahin Özer ile diğer yetkililerden, asfalt üretiminde gelinen son nokta hakkında detaylı bilgiler aldı.

“SAATTE 160 TON ASFALT ÜRETİMİ YAPILIYOR, 1000 TONLUK BİTÜM TANKI İLE HAM MADDE STOĞU YAPILIYOR”

Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde devam eden sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarında kendi ürettikleri malzemeleri kullanmalarından dolayı işlerin daha hızlı ve akıcı bir hale dönüştüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İleri teknolojiye sahip bilgisayar otomasyonlu sistemi bünyesinde barındıran Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesislerinde saatte yaklaşık 160 ton asfalt üretilmektedir. 1000 tonluk bitüm tankı ile ham madde stoğu yapılıyor. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Şirketimiz tarafından satın alındıktan sonra bakım ve onarımı yapılıp yeniden üretime geçen tesisimiz sayesinde kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz ve daha ucuza mal ediyoruz. Asfaltta dışa bağlılıktan tamamen kurtulmuş olduk. Geçen yıl 80 bin ton asfalt üreten tesislerimizden bu yıl en az 100 bin ton sıcak asfalt üretimi hedefliyoruz. Revizyon ve yenileme çalışmaları kapsamında satın alınan servis tankları ve ısıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi nedeniyle asfalt maliyeti de düşmüş oldu.Tesislerimizde üretilen asfaltın niteliği her gün daha iyi bir seviyeye çıkarken, bu nitelik artışı yollarımızın da daha kaliteli olmasını sağlıyor. ” dedi.

“ASFALT ÜRETİMİ PROFESYONEL BİR EKİP GÖZETİMİNDE YAPILIYOR”

Sathi Kaplama Emisyon-Asfalt Plent Tesislerinin profesyonel bir ekip tarafından yönetildiğini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Değişen iklim şartları, yağmur ve kar yağışlarının yapılan yolun niteliğini bozmaması içinde gereken tedbirleri almak durumundayız. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Araç ve yaya trafiğini rahat ve konforlu olması için tüm yollarımızın düzgün olması için uğraş veriyoruz. İlçemizdeki ulaşım ağını güçlü hale getirmek adına bugüne kadar 276 bin 720 ton sıcak asfalt serimi ile 264 bin 050 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Yapılan yolun kaliteli ve standartlara uygun olması içinde kullanılan malzeme ve asfaltın uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Standartlara uygun olmayan asfaltlarda bozulmalar sıkça görülmektedir. Asfalt üretimi sırasında tercih edilen malzeme miktarlarının ve ölçümleri uzman ekipler tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hizmette kalitenin sürekliliği ve devamlılığı önemlidir. Hizmetlerimizi halka ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir hizmet prensibine sahibiz. “ dedi.

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