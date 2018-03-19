Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yapımı devam eden “Koşu Mahallesi Muhtar Evi” inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“İstişarelerimiz En Büyük Kazanımlarımız”

Her fırsatta muhtarlarla bir araya geldiğini belirten Başkan Polat; “Muhtarlarımız bizim çok değerlidir. Onlar mahallerimizin sorun ve sıkıntılarını gidermekte bizlere çok büyük faydalar sağlamaktalar. Her konuda olduğu gibi mahallelerimize yapacağımız çalışmalarda hem muhtarlarımızla hem hemşerilerimizle yaptığımız istişare bizler için çok önemli. Talepleri birinci ağızdan dinleyerek daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunuyoruz. Dönem dönem bütün muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Ayrıca sürekli olarak da istişare halindeyiz.” dedi.

“MAHALLELERİMİZİN SIKINTILARINI EN AZA İNDİRMEK BİZİM ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZDENDİR.”

Koşu mahallesinde yapımı devam eden muhtar evi binasının inşaatını da ziyaret eden Başkan Polat: “Projemize 11 muhtar evi yapımıyla başladık. Akabinde Atatürk, Cumhuriyet ve Gazi mahalleri muhtar evlerini tek çatı altında yaptık. Şu ana kadar toplam 15 muhtar evini Yeşilyurtluların hizmetine sunduk. Koşu mahallesinde yaptığımız ev 16. Muhtar evimiz oluyor. Bu binalarımızla başlıca yaşam alanları oluşturuyoruz. Binalarımızın içinde toplantı salonu, muhtar odası, mutfak, lavabo ve wc bulunmaktadır. Muhtarlarımızın hemşerilerimize daha rahat ve hızlı hizmet etmesi için güzel ve kullanışlı binaları hizmet sunuyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Koşu mahallesi sakinleri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Polat’a Umre’den yeni gelmiş bir vatandaş tarafından Zemzem Suyu ve Hurma ikram edildi. Vatandaşlarda bir süre sohbet eden Başkan Polat’a mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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