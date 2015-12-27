‘Kaliteli Okul Adayıyız’

Malatya Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi’nin Yılın Kaliteli Okulu adayı olduğu bildirildi.

Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Aziz Özduman, yaptığı açıklamada, “Yılın Kaliteli Okulu’nu seçme programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okulumuza gelen uzmanlar denetleme yaptı. Bir yıllık çalışmalar değerlendiriliyor. Okulumuz Türkiye’de 19 okul gibi finale kaldı. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okulumuza gelen uzmanlar denetleme yaptılar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ilgililerin tuttukları raporu Ankara’da değerlendirip puan verecekleri ve saha denetimi puanlarının ise Haziran ayı ilk haftasında açıklanmasının beklendiğini söyleyen Özduman, “Yılın Kaliteli Okulu adayı olmakla velilere bir mesaj vermek istedik. Biz mesleki eğitimde iddialıyız. Mesleki eğitimi biliyoruz. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızı da tescil ettiriyoruz. Veliler çocuklarını liseye yazdıracakları zaman bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Veliler, çocuğunu, ilköğretim sonunda, Fen mi, Anadolu mu?, Sağlık Meslek Lisesi mi, Endüstri Meslek Lisesi mi, düz liseye mi göndermeleri konusunda karar vermelerini istiyoruz. Velilerin, çocukları 17, 18 yaşında liseden mezun olduğu zaman üniversite sınavında eğer başarısız olursa kara kara düşünmelerini istemiyoruz. Meslek lisesi mezunu eğer üniversitede sınavında başarılı olamazsa, Meslek lisesi okumuş bir öğrencinin elinde sanatı var, gider sanayide paşalar gibi ekmeğini taştan çıkartabilir. Yani meslek lisesi mezunlarının bu konumuna gelmeleri sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.