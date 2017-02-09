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Malatya Haber -

Kalkınma Bakanı Malatya’ya Geliyor

Kalkınma Bakanı Malatya’ya Geliyor
  • 10.02.2017
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cuma gecesi Malatya’da olacak ve 11 Şubat Cumartesi günü sanayicilerle toplantı yapacak.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’dan alınan bilgiye göre; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın, gece saat 22.00’de Malatya’da olması bekleniyor.

Elvan, resmi programına Cumartesi saat 09.00’da Valiliği ziyaretle başlayacak ve  saat 09.30’da da AKP İl Başkanlığına gidecek.

Bakan Elvan, saat 10.00’da Hilton Otel’de sanayicilerle bir araya gelerek, “Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısına” katılacak.

Bakan Elvan’ın Cumartesi öğleden sonra Malatya’dan Elazığ’a geçecek.

İl Başkanı Kahtalı,  “Cazibe Merkezleri konusunda sanayicilerimizle bir araya gelecek olan Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a bakanlığı kapsamındaki yatırım ve projeler konusunda da talep ve sorunlarımız aktarılacaktır. Kalkınma Bakanlığımızın bu konuda Malatya’da desteklediği ve bütçe aktardığı önemli projeler bulunmaktadır. Bu konudaki sorunların takipçisiyiz. Malatya’daki yatırımlara verdiği desteklerden dolayı kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a teşekkür ediyoruz.”  dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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