‘Kalpli Balonlara’ İtfaiye Yetişti

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kalp şeklindeki balonları ile günü kazanca dönüştürmek isteyen seyyar satıcının elindeki balonlar uçunca devreye Büyükşehir itfaiyesi ekipleri girdi.

Kanalboyu’nda 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kalpli Folyo Balon satan Burak Doğan adlı seyyar satıcının elindeki 2 adet balon demeti dikkatsizlik sonucu uçarak, Atatürk Anıtının yanında bir ağaca tıkıldı.

Seyyar satıcının özel gün nedeniyle tüm sermayesi olan balonların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

Bölgeye merdivenli bir itfaiye aracı giden ekip, burada ağaca takılı kalan kalpli balonları kurtararak, seyyar satıcıya teslim etti.

Yeni Malatya / Malatyahaber.com