Kalpten Ölmüş
Malatya’da yolda yürürken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Kapalı Çarşı girişinde meydana geldi. A.U (38) isimli şahıs yere düşünce 112 ambulansı çağrıldı. 112 görevlileri olay yerine gelerek şahsı hastaneye kaldırdı.
Şahsın kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi.
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