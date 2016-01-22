Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan eski milletvekillerinden Kamer Genç vefat etti.

Cuma günü öğle saatlerinde tedavi görmekte olduğu Gayrettepe’de bulunan Florance Nightingale Hastanesi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da ziyaret edilen Genç, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genç’in vefatını twitterdaki hesabında yazdığı “Laik Cumhuriyetin yılmaz ve Korkusuz savunucusu değerli büyüğümüz Kamer Genç’i kaybettik.Başımız sağolsun” mesajıyla duyurdu. Ağbaba, mesajında Genç’le birlikte olan bir fotoğrafını da paylaştı.

KAMER GENÇ KİMDİR?

1940 yılında Tunceli’nin Nazmiye ilçesine bağlı Ramazanköy’de doğan Kamer Genç, Tunceli Lisesi okudu, 1966’da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenimine devam etti. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yapan Kamer Genç, 1983’te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli’den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Danışma Meclisi’nde adaylığı veto edilen Genç, 1983-1987’de mali müşavirlik yaptı ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993’ten 1995’e kadar, 1996’dan 1999’a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP’nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 seçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçildi, 1 Haziran 2010 tarihinde eski partisi CHP’ye geri döndü. Sevim Genç ile evli olan Kamer Genç 2 çocuk babasıydı ve iyi düzeyde Fransızca bilmekteydi.

malatyahaber.com- iha