Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hareketli bir kamp dönemi geçiriyor. Turuncu yeşillilerde kampın son gününe yaklaşılırken, transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Eski oyuncusu Melik Balkaş’ı yeniden kadrosuna katan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ismini sır gibi sakladığı bir sol açıkla da prensip anlaşmasına vardı. Turuncu yeşilliler, birçok kulübün peşinde olduğu bu oyuncunun transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Yaklaşık 4 gündür takımın kampında yer alan bu oyuncuyla ilgili kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu devreye girdi. Sucu, oyuncunun kulübüyle görüşüp, transferi noktalamak istiyor.

Takımın Antalya’daki kamp çalışmalarını ziyaret eden kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade etti.

Sucu, takımda iyi bir hava olduğunu ifade ederek, “Ligin ilk yarısına sakatlık sıkıntılarıyla başlamıştık. Buna rağmen ligin ilk yarısını iyi bir noktada tamamladık. Takımımız ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Bizde futbol şube sorumlumuz Eyüp Bolat ile birlikte kampı ziyaret ettik. Bir hazırlık maçını da izleme şansımız oldu. Kampın verimli geçtiğini gördük” dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sucu, “Şuadan bir sol bek ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi birkaç takım daha bu oyuncunun peşinde ve transferi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Oyuncu birkaç gündür kamp çalışmalarımızda yer aldı. Teknik heyetimizde bu oyuncunun alınması yönünde bir rapor verdi. Bu transferi birkaç gün içerisinde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sucu, teknik direktör İsmail Tekin’in raporu doğrultusunda Erdal Küçükkara ile yollarını ayırdıklarını da belirtti.

Küçükkara’yı sezon başında Adıyaman 1954 Spor’dan transfer ettiklerini anımsatan Sucu, “Hocamız Erdal ile yolların ayrılması yönünde bir rapor verdi. Bizde kendisiyle görüştük ve karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisi Nevşehirspor ile anlaştı” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi