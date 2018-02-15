Kampüs Ligleri Başladı

İnönü Üniversitesi tarafından futbol, basketbol ve tenis branşlarında düzenlenen Kampüs Ligleri, açılış töreniyle başladı.

Kampüs Ligleri’nin açılış töreni Kampüs Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra rektör yardımcıları, idareciler, antrenör ve sporcular katıldı.

Yarışmaya katılan takımların salonda yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Açılış töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “22 fakülte ve yüksekokulumuzun takımı Kampüs Ligi’nde müsabakalara katılacak. Geçen yılın çok başarılı takımları var. Bu yıl yeni takımlar eklendi. Çok zengin olan üniversitemizin spor tesislerini, tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari çalışanlarımızın yoğun bir şekilde kullanmasını istiyorum. Kampüs Ligleri de bunun için bir vesile olacak” dedi.

Kızılay, Kampüs Ligleri’nin birkaç ay devam edeceğini belirterek, “Bu yıl 22 fakülte ve yüksek okulumuz Kampüs Ligi’ne katıldı. Basketbolda 12, futbolda 18 takım, teniste de 72 sporcu yer alıyor. Hedefimiz üniversitemizin tüm gençlerini, öğrencilerini, çalışanlarını ve akademisyenlerini spor yapmaya teşvik etmek. Bunun içinde tüm yöntem ve araçları kullanıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl basketbol, futbol ve tenis branşlarında Kampüs Ligleri’nin düzenlendiğini anımsatan Rektör Kızılay, “Önümüzdeki yıl çok daha fazla kategoride Kampüs Ligi müsabakaları yapmayı hedefliyoruz. Üniversite Sporları Federasyonu’ndan ve üniversite içerisinde bayan ve erkek takımlarımız var. Geçtiğimiz yıl bu takımlarımızın birincilik ve ikincilik kupalarını aldık. Bu yıl daha da üstün başarılar bekliyorum. Umuyorum bu yıl daha başarılı bir yıl geçireceklerdir” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Kampüs Ligleri, Rektör Kızılay’ın basketbolda hava atışıyla birlikte başladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi