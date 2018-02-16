Kampüs Liglerinde İlk Gün Sonuçları
İnönü Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksek okulların katılımıyla düzenlenen kampüs liglerinde futbol ve basketbol maçları oynandı.
İlk gün alınan sonuçlar şöyle:
Futbol
A Grubu: Eğitim Fakültesi: 4 Malatya MYO: 2, Fen Edebiyat Fakültesi: 6 Yabancı Diller: 3
B Grubu: İktisadi İdari Bilimler: 6 Hekimhan MYO: 3, Diş Hekimliği: 3 Tıp Fakültesi:0
C Grubu: Kültür Turizm Otelcilik: 2 Adalet MYO: 5, Darende MYO: 6 TÖMER:1
Basketbol
A Grubu: Mühendislik Fakültesi 60 Spor Bilimleri: 70,
Sağlık Bilimler Fakültesi: 36 İktisadi İdari Bilimler: 58
iha
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