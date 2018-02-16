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Kampüs Liglerinde İlk Gün Sonuçları

Kampüs Liglerinde İlk Gün Sonuçları
  • 16.02.2018
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İnönü Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve yüksek okulların katılımıyla düzenlenen kampüs liglerinde futbol ve basketbol maçları oynandı.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Futbol

A Grubu: Eğitim Fakültesi: 4 Malatya MYO: 2, Fen Edebiyat Fakültesi: 6 Yabancı Diller: 3
B Grubu: İktisadi İdari Bilimler: 6 Hekimhan MYO: 3, Diş Hekimliği: 3 Tıp Fakültesi:0
C Grubu: Kültür Turizm Otelcilik: 2 Adalet MYO: 5, Darende MYO: 6 TÖMER:1

Basketbol

A Grubu: Mühendislik Fakültesi 60 Spor Bilimleri: 70,

Sağlık Bilimler Fakültesi: 36 İktisadi İdari Bilimler: 58

iha

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