“Kamu Görevlilerinin Yüzü Güldü”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin yüzünün güldüğünü belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İmzalanan sözleşmenin ardından 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 212 kazanım elde edildi. Kazanımların bütçeye getirdiği yük 20 milyar TL’yi buldu” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, yazılı açıklama yaparak, memur zamlarını değerlendirdi.

Yalçın, mutabakata bağlanan Toplu Sözleşmeye göre, Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarının arttırılarak memur emeklilerinin maaşlarına ayrıca 100 TL zam yapılacağı belirterek, emekli kamu görevlilerinin maaş artışının yanında emekli ikramiyelerinde de 3 bin 765 TL artış sağlanacağı kaydetti. Yalçın, “Öte yandan 2016 yılı için nöbet tutan öğretmenlere aylık brüt 98 TL, 2017 yılı için 140 TL nöbet ücreti ödenecek. Öğretmenlerin sınav görevine ilişkin düzenleme ile sınav ücretinde ise yüzde 271 oranında artış sağlandı. 2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasına da karar verilirken, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin döner sermaye tavan katsayısının 1.50’den 1.70’e çıkarılması ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılması sağlandı” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayının başında başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinin 22 Ağustos tarihinde sonuçlandığını hatırlatan Yalçın, “İmzalanan sözleşmenin ardından 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 212 kazanım elde edildi. Kazanımların bütçeye getirdiği yük 20 milyar TL’yi buldu. İmzalan sözleşme gereği 2016 yılı için yüzde 6+5 ve 2017 yılı için yüzde 4+3 oransal zammın yanı sıra enflasyon farkı da ödenecek. Görüşmelerin ilk günü mutabakata varılan ilave bir derece ve eş durumu özrüne ilişkin hükümler de sözleşmede yer aldı. Buna göre 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave 1 derece verilecek ve eş durumu özrü süresi 3 yıldan 1 yıla indirilecek” dedi.

ÖĞRETMENLERE İKİ MÜJDE

Yalçın, öğretmenlerin nöbet ücreti sorununun da çözüldüğünü söyleyerek, “2016 yılı için nöbet tutan öğretmenlere aylık brüt 98 TL, 2017 yılı için 140 TL nöbet ücreti ödenecek. Öğretmenlerin sınav görevine ilişkin düzenleme ile sınav ücretinde yüzde 271 oranında artış sağlandı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle daha önce MEB’in merkezi sınavlarında 45 TL olarak ödenen oturum başı ücreti 122 TL’ye çıkarıldı. Düzenlemeye göre hafta sonu 4 oturum sınav görevi alan bir öğretmen 480 TL sınav ücreti alabilecek” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTLU

2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için Bilim Kurulu kurulmasına da karar verildiğini ifade eden Yalçın, “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin döner sermaye tavan katsayısının 1.50’den 1.70’e çıkarılması ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

MESAİ SAATİ CUMA NAMAZINA GÖRE DÜZENLENECEK

Cuma günü mesai saatlerinin Cuma namazı saatine göre düzenlenmesinin karara bağlandığını belirten Yalçın, Cuma namazına gitmek isteyenlerle ilgili düzenlemeyi ibadet hürriyetine ilişkin önemli bir kazanım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Toplu Sözleşme düzeninde bu yıl ilk defa uygulanan Hizmet Kolu Sözleşmesin meyvesini verdiğini ifade eden Yalçın, genel ve hizmet kolu bağlamında elde edilen kazanım sayısının 212 olduğunu belirtti.