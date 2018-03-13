Kamu Hastaneleri 4 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerdeki devlet hastanelerinin yanı sıra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de dahil olmak üzere Malatya’daki kamu hastanelerinde geçtiğimiz yıl 4 milyon 21 hastaya sağlık hizmeti verildiği bildirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine ise 1 milyon 89 bin 562 hastanın başvurduğu kaydedildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Recep Bentli, kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri istatistikleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

1 milyon 359 bin hastaya acil hizmeti

Kamuya bağlı toplam bin 373 yataklı 9 hastanede, 4 milyon 21 bin 285 hastaya sağlık hizmeti verildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’nin verdiği bilgilere göre sağlık hizmetlerinin yükünü Malatya Devlet Hastanesi iken dönüştürülen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi üstlendi.

Bu hastanede, 1 milyon 89 bin 562’si acil servis, yaklaşık 2 milyonu da poliklinik tedavisi olmak üzere toplam 3 milyon 31 bin hasta tedavi hizmeti aldı. Tüm kamu hastaneleri polikliniklerinde ise 2 milyon 662 bin 132 hastaya bakıldı.

20 bin 869 ameliyat

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, A,B C grubunda toplamda yapılan ameliyat sayısının da 20 bin 869 olduğunu açıkladı.

Bentli, bu ameliyatlardan 18 bin 959’unun Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geri kalanlarının diğer kamu hastanelerinde yapıldığını bildirdi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com