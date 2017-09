Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Bir Malatyalı

Sağlıkta düzenleme kapsamında 2012 yılında faaliyete geçirilen, ancak geçtiğimiz günlerde “verimli olmadığı- verimliliği düşürdüğü” gerekçesiyle bakanlığa bağlı başkanlık iken Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülen Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yeni yapılanmasının ardından genel müdürlüğe Malatyalı hemşehrimiz Doç.Dr. Furkan Erol Karabekmez’in (fotoğrafta ortadaki) getirildiği bildirildi.

2012’DE KURULDU, 5 YIL SONRA VAZGEÇİLDİ..

2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.30.31.32.33 ve 34. maddelerinde şekil verilen “Kamu Hastaneler Kurumu” 2 Kasım 2012 tarihinde de fiilen hayata geçmiş, illerde de bu kuruma bağlı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği oluşturulmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir’de yaptığı açıklamada, kamuda bir süredir uygulanmakta olan, ancak çok başlılığa yolaçan “Hastane Birlikleri Projesi” ne son verileceğini belirterek, “İzmir’de de Kamu Hastaneleri ikiye bölünmüş, kuzey – güney diye. Bu uygulamaya son vereceğiz. Kamu Hastaneleri için oluşturulan ‘Genel Sekreterlik Sistemi’ sağlıklı çalışmıyor. Çok başlılık var. Sağlık Bakanımızla konuştum. Bu sisteme kısa sürede son vereceğiz. Sağlık sistemimizin yönetimi tek başlı, sade ve verimli olacak” demişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren bakanlık yetkilileri de, “Yeni Teşkilat yasası ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kapatılıyor. İki kurum da genel müdürlük seviyesine düşürülüyor. Bu kurumlar kapatılınca illerdeki il müdürlükleri, il temsilcilikleri kalmayacak yeni yasada. Bir sağlık müdürü olacak, sağlık müdürlüğü çatısı tek olacak. Yani eski Bakanlık yapısına benzer bir yapıya dönüyor. İldeki kamu hastaneleri genel sekreteri ile halk sağlığı il müdürü, sağlık müdürünün yardımcısı ya da başkanları seviyesinde olacak. Şehir yine tek elden yönetilecek” bilgisini vermişlerdi.

Bu doğrultuda, Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kapatılarak, genel müdürlüğe dönüştürüldü.

Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı olan Dr. Hasan Aydınlık, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanırken, Ankara 2. No’lu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olan hemşehrimiz Doç.Dr. Furkan Erol Karabekmez, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

GÖREVİ DEVRALDI..

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonunda geçtiğimiz Cuma günü Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Seyfi Uyanık, Zeki Korkutata, Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Daire Başkanları ve kurum personelinin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi ve Dr. Hasan Aydınlık, görevi Doç.Dr. Furkan Erol Karabekmez’e devretti.

Karabekmez, çalışmalarından dolayı Dr. Aydınlık’a teşekkür etti ve çiçek verdi.

DOÇ.DR. FURKAN EROL KARABEKMEZ..

1975 Malatya doğumlu Doç. Dr. Furkan Erol Karabekmez İlk-Orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladı. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

2002 yılında Selçuk Üniversitesi ,Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan Karabekmez, asistanlık eğitiminin sonunda 15 ay süreliğine ABD, Mayo Klinik, Plastik Cerrahi bilim dalında “ResearchFellow” olarak çalıştı. 2010 yılında uzman oldu ve “ResearchCollaborator” olarak uzaktan erişimle Mayo Klinik, Plastik Cerrahi bilim dalı ile ortak çalışmalara devam etti. 2010-2012 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ağrı Devlet Hastanelerinde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına atandı. Bu süre zarfında 2 ay Münster Almanyada visiting fellow olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı başvurusu ile Ağız, Yüz ve Çene cerrahisi uzmanlığını aldı. Anadolu üniversitesi Adalet bölümü ön lisans diploması alarak 2014 yıllında doçentlik unvanını aldı ve aynı sene Keçiören eğitim ve araştırma hastanesine atandı.Burada Plastik Cerrahisi eğitim sorumlusu görevinde bulundu.

Akademik alanda 35 uluslararası olmak üzere toplam 54 yayın,35 uluslararası ve ulusal toplantıda sunulmuş sözlü bildiri, 50 uluslararası ve ulusal toplantıda sunulmuş poster bildirisi bulunmakta.6 bilimsel toplantıda davetli konuşmacı-panelist olarak görev alan Karabekmez’in çeşitli kitap çevirilerinde bölüm çevirisi var.Uluslararası ve ulusal 29 kurs katılımı oldu. 4 adet uzmanlık öğrencisi tezi yürüttü.Daha önceden ilişikliği olan Mayo Klinikle ortaklaşa düzenlenen “PlasticSurgery Special Joint Meeting Co-Sponsoredby Mayo Clinic” Kongresinde Bilimsel Sekreterlik görevnde bulundu. Çeşitli çalışmalarda toplam 4 kez Tübitak ve Üniversite BAP (Bilimsel araştırma projeleri) teşvikleri aldı. Avrupa Plastik cerrahi Board sözlü ve yazılı sınavlarını vererek Avrupada tanınan FEBOPRAS unvanının alan Karabekmez’in Abant MedicalJournal, Editör yardımcılığı,Frontiers of Surgery, Reviewer Board üyeliği ve MedicalJournal of Islamic World Academy of Science, Associated Editor görevleri devam ediyor.

Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik görevinde iken 21 Eylül 2017 günü Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine atandı ve 22 Eylül’de yeni görevine başladı.

İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olup, evli ve üç çocuk babası.

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU..

Doç.Dr. Furkan Erol Karabekmez; TBMM’nin 20’nci döneminde Saadet Partisi Malatya Milletvekili olarak görev yapan, daha sonra AKP’ye katılan Numan Kurtulmuş genel başkanlığındaki HAS Parti’de Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan, Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Fikret Karabekmez’in oğlu. İlahiyatçı kökenli olan Avukat Fikret Karabekmez, 2015 seçimlerinde AKP’den Malatya milletvekilliği için aday adayı olmuş, ancak listede yer bulamamıştı.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com