“Kamu Yatırımlarını Artırdık”

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, iktidar olarak ekonomi ile demokrasiyi paralel götürdüklerini belirterek, “10 yıllık iktidarımız döneminde Doğu ve Güneydoğu’ya kamu yatırımını yüzde 7’den 15’e çıkardık” dedi.



Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Teşkilatı’nın Havuzbaşı’nda düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ekonomi ile demokrasinin at başı, paralel giden süreçler olduğuna dikkat çekerek, 230 milyar dolarlık bir ekonomi olan Türkiye’nin geçen yıl itibariyle 780 milyar dolarlık bir ekonomiye ulaştığını söyledi. İhracatın ise geçen yıl 135 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Yılmaz, ”30 küsur milyar dolardan başlamıştık. Şimdi biz çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. 2023’te kişi başına gelirimiz 25 bin dolara çıksın, ekonomimiz 2 trilyon doları aşsın, ihracatımız 500 milyar doları aşsın istiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirmemiz için AK Parti olarak adeta dün kurulmuş gibi aynı heyecanla, aynı coşku ile çalışmaya devam etmek zorundayız” dedi.



Yılmaz, ”Günde 1 doların altında geliri olan vatandaşımız kalmadı. 2,15 doların altında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 2002’de yüzde 3-4’lerdeydi. Aşağı yukarı o da sıfıra yaklaştı. 4,30 doların altında yaşayan nüfusumuz yüzde 30 civarındaydı. Neredeyse 3 kişiden biri günde 4,30 dolarında altında bir gelirle yaşıyordu. Geçen yıl bu rakam 3,7’ye kadar geriledi. Bütün bunlar Türkiye’nin büyüdüğünü, aynı zamanda gelirini de adil paylaştığını gösteriyor” şeklinde konuştu.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geçmişte ihmal edildiğini dile getiren Bakan Yılmaz, ”Biz kamu yatırımlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine önemli bir ayrıcalık tanıdık. Sadece geçtiğimiz 10 yılda Doğu ve Güneydoğu illerine 32 milyar lira yatırım yapmışız. Kamu yatırımlarında Doğu ve Güneydoğu’nun payı yüzde 7 civarındaymış. Bugün geçtiğimiz yıl itibariyle bu yüzde 15’i aşmış durumda” dedi.



Malatya’daki kamu yatırımlarından da söz eden Yılmaz, “1 milyon TL’ye yakın Malatya’da özel sektör teşvik yatırımı almış” diyerek bölgecilik yapılmasını tenkit etti. “Malatya’da yapılan yatırımın Bingöl’e de faydası vardır. Elazığ’a yapılan yatırımın Malatya’ya faydası vardır. Biz kalkınmayı bölge olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise, “İnsanlarımıza iyi bir gelecek hazırlamak sorumluluk ve yükümlülüğümüzdür. Sağlık alanında devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Hizmetleri küçümsemek için bu kez bahaneler çıkarılmaya başladı. Hastaneye gittik, ayağımıza giydiğimiz poşetleri sağlam yapmamışlar yırtılıyor. Ambulans geldi, içindeki görevliler zayıftı, gücü iyi değildi, hastayı taşıyamadı. Bunlar da güzel yaklaşımlar ancak ambulansın 3-5 dakikada gelmesi, karadan, havadan, denizden, paletli ambulanslarla, nerede şartlar ne gerektiriyorsa o hastanın hastaneye kısa sürede ulaştırılması da küçümsenmemelidir” şeklinde konuştu.



İstanbul Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Nurettin Nebati de konuşmasında, “Türkiye’de herkesin sesini duyurmaya çalışıp, ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyerek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Konuşmalardan sonra AK Parti Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Bakan Yılmaz, Nükhet Hotar ve Nurettin Nebati’ye tepside kuru kayısı hediye etti.

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